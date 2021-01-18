لاعبة كرة التنس التونسية أنس جابر
لاعبة كرة التنس التونسية أنس جابر
Videoرياضة

تونسية تُصنف في الترتيب ال 30 على مستوى العالم كأفضل لاعبة كرة تنس

كتب وطن
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صنُفت المحترفة في عالم كرة التنس 26 عاماً، في المركز ال30 كأفضل لاعب تنس محترفة على مستوى العالم، في بيان نشرته اليوم الإثنين رابطة التنس النسائية، للتقدم اللاعبة العربية مركزاً واحداً في الترتيب.

وجاءت في صدارة  كأفضل لاعبة تنس نسائية على مستوى العالم الأسترالية “أشلي بارتي” 8717 نقطة، متفوقة بذلك على الرومانية “سيمونا هاليب” برصيد 7255 نقطة التي جاءت في المركز الثاني، وفي المركز الثالث اللاعبة اليابانية ” ناعومي أوساكا” برصيد 5780 نقطة.

وفي المركزي الرابع والخامس جاءت اللاعبة الأمريكية “صوفيا كينين” 5760 نقطة، يليها اللاعبة الأوكرانية “إيلينا سفيتولينا” برصيد 5260 نقطة، كأفضل خمس مراكز أولى لترتيب لاعبات التنس المحترفات المصنفات على مستوى العالم.

الأفضل في مسيرتها الاحترافية

ويعد هذا الترتيب الأفضل بالنسبة للبطلة التونسية التي صنفت قبل ذلك في شهر أكتوبر عام 2020 في المركز 32 على الترتيب العالمي، إلى جانب أنه أفضل ترتيب تحققه البطلة التونسية في مسيرتها حتى الآن تستقر فيه كلاعبة عربية.

وتستعد لاعبة التنس جابر للمشاركة في دورة أسترالية المفتوحة في شهر فبراير القادم، حيث أنها تخوض التدريبات بغرفتها بمدينة “ميلبورن” الأسترالية في انتظار إنهاء فترة الحجر الصحي التام الذي تم فرضه نتيجة ارتفاع تفشي وانتشار جائحة وباء فيروس كورونا في دولة أستراليا.

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