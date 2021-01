تونسية تُصنف في الترتيب ال 30 على مستوى العالم كأفضل لاعبة كرة تنس

صنُفت اللاعبة التونسية المحترفة في عالم كرة التنس أنس جابر 26 عاماً، في المركز ال30 كأفضل لاعب تنس محترفة على مستوى العالم، في بيان نشرته اليوم الإثنين رابطة التنس النسائية، للتقدم اللاعبة العربية مركزاً واحداً في الترتيب.

وجاءت في صدارة السيدات كأفضل لاعبة تنس نسائية على مستوى العالم الأسترالية “أشلي بارتي” 8717 نقطة، متفوقة بذلك على الرومانية “سيمونا هاليب” برصيد 7255 نقطة التي جاءت في المركز الثاني، وفي المركز الثالث اللاعبة اليابانية ” ناعومي أوساكا” برصيد 5780 نقطة.

وفي المركزي الرابع والخامس جاءت اللاعبة الأمريكية “صوفيا كينين” 5760 نقطة، يليها اللاعبة الأوكرانية “إيلينا سفيتولينا” برصيد 5260 نقطة، كأفضل خمس مراكز أولى لترتيب لاعبات التنس المحترفات المصنفات على مستوى العالم.

الأفضل في مسيرتها الاحترافية

ويعد هذا الترتيب الأفضل بالنسبة للبطلة التونسية التي صنفت قبل ذلك في شهر أكتوبر عام 2020 في المركز 32 على الترتيب العالمي، إلى جانب أنه أفضل ترتيب تحققه البطلة التونسية في مسيرتها حتى الآن تستقر فيه كلاعبة عربية.

As you all know, I am one of the players that has been placed in full isolation. Not the easiest news to get but staying strong and making the best of it. I am committed to do whatever it takes to get ready despite the circumstances. Time to get creative 😜 👇👇 pic.twitter.com/pTdZDy0saM

— Ons Jabeur (@Ons_Jabeur) January 18, 2021