فيديو يثير ضجة واسعة.. سعوديان يستقويان على وافد ويلقيان به في مجري مائي

قبضت الشرطة السعودية على أحد مشاهير مواقع التواصل وصديقه، بعد نشرهما مقطع فيديو عبر تطبيق “سناب شات”، يوثق فعلهم المشين مع وافد بإحدى محافظات المملكة.

ألقوا به في مجرى مائي

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع الفيديو الذي وثق لحظة قيام أحدهما بدفع وافد أجنبي، في مجرى مائي، وسقوطه على الأرض وارتطام رأسه.

مستقوي على الضعيف والله عيب

ماحشمت متابعينك ولا حشمت الهندي #القناص

#مها_الصيعري pic.twitter.com/yFjYHDw7M0 — م الشمري (@WW166k) January 18, 2021

المشهد ولد حالة من الغضب الكبير لدى الجمهور.

موجة غضب واسعة من فيديو الاعتداء على وافد

في غضون ذلك تفاعل العديد من المغردين والنشطاء مع المقطع المثير للغضب.

واعتبروا أن ما قاما به السعوديان مع الوافد “قلة احترام وانعدام للأخلاق واعتداء سافر يوجب المعاقبة، وبالأخص تبجحهم بنشر المقطع عبر سناب شات.

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علاوة على ذلك كتب أحد المعلقين مستنكرا:”شوفوا هو يمكن ما توقع انه بيطيح على رقبته، وعادي المزح لكن يوم شفته طاح كذا ليش تنزلها ستوري هنا الشي اللي يقهر”.

شوفوا هو يمكن ماتوقع انه بيطيح على رقبته وعادي المزح لكن يوم شفته طاح كذا ليش تنزلها ستوري هنا الشي الي يقهر — فهد الشهري (@fahadALshehi07) January 18, 2021

بعبارة اخرى قال مغرد آخر: “أسأل الله العلي العظيم ان ينتقم منه وان يبدل حال المسكين الى خير، وان يجعل حالك الى ماكان عليه هالوافد المسكين وتكون عبره للحمقى أمثالكم”.

أسأل الله العلي العظيم

ان ينتقم منه وان يبدل حال المسكين

الى خير وان يجعل حالك #القناص الى ماكان عليه هالوافد المسكين وتكون عبره

للحمقى امثالكم — .. (@AdlanMd) January 18, 2021

وحول الموضوع وبعد الضجة الكبيرة التي أحدثها، صرح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس. أن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من تحديد هوية المتورطين والقبض عليهما.

وتابع الناطق باسم شرطة الرياض أن المواطنين اللذان قاما بتلك الفعلة هما شابين في عقدهما الرابع والخامس من العمر.

وتم إيقافهما لدى شرطة الرياض ـ بحسب الكريدس ـ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وإحالتهم للقضاء.

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