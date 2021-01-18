فيديو جديد .. جرأة سمية الخشاب في حديقة حيوانات تصدم جمهورها!

أثارت الفنانة المصرية سمية الخشاب ضجة بين جمهورها بسبب جرأتها الشديدة التي كشفت عنها أحدث صورها مع ثعبان ضخم جداً.

ونشرت سمية الخشاب عبر حسابها على “انستجرام”، عدة صور ومقاطع فيديو خلال تواجدها في أحد المحميات الطبيعية، وظهرت خلالها وهي تضع ثعباناً على كتفيها بكل جرأة، وتقول: “أنت ثقيل جداً، ماذا تأكل؟ زبيب أيضاً”.

وأشارت سمية إلى أنها ليست خائفة من الثعبان، لكنها لم تعد قادرة على حمله بسبب ثقله.

“قلبك جامد”

وتفاعل متابعون مع فيديو سمية الخشاب، وقال بعضهم إنه من الطبيعي ألا تخاف منه، فهذا النوع هو “الأصلة” وغير سام.

واستغرب آخرون تعابير وجه سمية الخشاب أثناء حملها “الثعبان”، وعلقوا ساخرين: “هو بيزغزغ ولا إيه؟”، مؤكدين أن “قلبها جامد” في كل الأحوال.

ملابس سمية الخشاب في الجيم

وكانت الفنانة قد تعرضت لانتقادات حادة عقب نشرها مقطعا مصورا لها من داخل الجيم، نظرا لما ارتدته من ملابس ضيقة.

وكتبت سمية في حينها معلقة على المقطع الذي نشرته: “ما تخليش حد يشتغل بجهد أكتر منك”.

كما أنّ سمية أثارت جدلاً في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي؛ بإطلالة فاضحة بها الانظار مرتدية فستانا شفافا باللون الأسود كشف مفاتنها.

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يُذكر أن سمية تعاقدت مؤخراً على المشاركة فى بطولة مسلسل “موسى”، مع الممثل المصري محمد رمضان.

ويشاركهما البطولة عدد كبير من الفنانين منهم رياض الخولي وسيد رجب وعبير صبري، وبدأ التصوير العديد من الأماكن فى القاهرة.

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