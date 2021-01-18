فاتن حمامة .. صور تنشر لأول مرّة للفنانة وأسرار اللحظات الأخيرة قبل وفاتها

كشف عمرو المليجي ابن شقيقة الفنانة المصرية الراحلة، فاتن حمامة عن صور نادرة التي تعرض لها لأول مرة مع أسرتها.

صور نادرة

وظهرت فاتن حمامة في الصور بالذكرى السادسة لرحيلها، وهي في حفل زفاف ابنة شقيقتها.

وتظهر الراحلة فيها مع العروسين، وأفراد أسرتها، وطبيب التحاليل، د.محمد عبد الوهاب، زوج فاتن حمامة الذي ظل برفقتها حتى توفيت في أحضانه.

وأوضح أن خالته كانت قريبة ومُحبة لكل أفراد العائلة، وكانت بمثابة والدته الثانية.

كواليس اليوم الأخير

وتحدث عن أحد مواقف “فاتن” حين توفي والده.

وقال: كنتت في الـ16 من عمري، وكانت خالتي فاتن أول المتواجدين ولم تتركنا في هذه الظروف الصعبة.

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وأضاف: “كانت تفهم مشاكل كل واحد منا، ولم تتأخر في يوم عن أحد من العائلة، وكانت تجمعنا دائماً، لذلك نحن افتقدنا منزلاً بأكمله برحيلها وليس مجرد شخص”.

وعن كواليس اليوم الأخير في حياتها، أشار إلى أنها كانت بصحة جيدة.

وقال إنها خرجت للتنزه سيراً على الأقدام مع زوجها وتناولا الغداء في الخارج، ولكن بعد عودتها تعرضت لأزمة قلبية وتوفيت على الفور.

وتوفيت فاتن حمامة مساء يوم السبت 17 يناير 2015، عن عمر يناهز 83 عامًا و8 أشهر إثر أزمة صحية مفاجئة.

وكانت الراحلة تعرضت لأزمة صحية قبل وفاتها استدعت نقلها إلى المستشفى تحت إشراف زوجها.

وخرجت الفنانة بعد أن تماثلت للشفاء، ثم تعرضت إلى وعكة صحية مفاجئة توفيت على إثرها.

وأعلن حينها وزير الثقافة المصري جابر عصفور الحداد لمدة يومين، في كل ما يتصل بقطاع الثقافة وكل ما يتصل بالدولة، حزنًا على رحيل فاتن حمامة، كما نعت رئاسة الجمهورية وفاتها.

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