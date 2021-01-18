“شاهد” مانشستر سيتي يواصل نتائجه الإيجابية ويضرب ضيفه كريستال بالاس بالأربعة

واصل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي سلسلة انتصاراته أمام المنافس الضيف فريق كريستال بالاس برباعية نظيفة دون رد، ضمن منافسات الجولة التاسع عشر لدوري الإنجليزي “البريميرليج” الممتاز، على ميدان ملعب ” الاتحاد” بالعاصمة الإنجليزية.

هدفي المهاري ستونز

وجاء هدف التقدم لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة ال26 من أحداث مجريات الشوط الأول عن طريق المدافع الإنجليزي” جون ستونز” 26 عاماً بعد تمريرة حاسمة من البلجيكي ” كيفين دي بروين” لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق السيتي بهدف نظيف دون مقابل.

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وأحرز الهدف الثاني لاعب الوسط الألماني” إيلكاي غوندوغان” 30 عاماً في مجريات الشوط الثاني، ليعود المدافع “ستونز” ويضيف الهدف الثاني له والثالث لسيتي في الدقيقة ال 68 بتسديدة قوية في شباك حارس مرمى فريق الضيف “كريستال بالاس”.

هدف الإنجليزي ستيرلينج

ونجح لاعب مركز الجناح والوسط الهجومي في صفوف فريق السيتي ” رحيم ستيرلينج” 26 عاماً من إضافة الهدف الرابع للفريق بعد صيام طويل عن الأهداف والأداء، ليسجلها في شباك كريستال بالاس، وينتهي بعدها اللقاء بين الفريقين بتقدم أصحاب الديار بأربع أهداف نظيفة دون رد.

🎥 أفضل اللحظات من عرضنا المحترف والرائع أمام كريستال بالاس 🙌 🔷 #السيتيpic.twitter.com/Fo4453hwNP — مانشستر سيتي (@Cityarabia) January 18, 2021

ويحتل فريق مانشستر سيتي بعد هذا الفوز، المركز الثاني برصيد 35 نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدر للترتيب المان يونايتد “الشياطين الحمر”، بينما تجمد الفريق الخاسر كريستال بالاس برصيد 23 نقطة في المركز الثالث عشر من دوري الإنجليزي الممتاز.

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