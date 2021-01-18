مباراة منتخب فلسطين والكويت
مباراة منتخب فلسطين والكويت
Videoرياضة

“شاهد” المنتخب الفلسطيني يهزم ودياً شقيقه الكويتي بهدف نظيف دون رد

كتب وطن
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حقق “الفدائي” في أول فوز تاريخي له على “الأزرق”  بهدف نظيف دون رد، خلال الذي جمع كلا المنتخبين مساء اليوم الإثنين، على ميدان ملعب ” جابر الأحمد” الدولي في دولة ، استعدادًا للتصفيات الأسيوية المزدوجة في الأسابيع القادمة.

الهدف التاريخي

وجاء هدف اللقاء الوحيد والتاريخي للمنتخب الفلسطيني في الدقيقة ال 71 عن طريق المهاجم المهاري في المنتخب الفلسطيني ولاعب فريق نادي أهلي الخليل بالضفة الغربية ” سامح مراعبة” 28 عاماً، برأسية خاطفة لتعانق شباك مرمى منتخب الكويت، لينتهي اللقاء بفوز المنتخب الفلسطيني بهدف نظيف دون رد.

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المنتخب الفلسطيني والفوز الأول

ويعد هذا للمنتخب الفلسطيني أمام نظيره المنتخب الكويتي في تاريخ المواجهات الكروية التي جمعت كلا الفريقين، حيث سبق أن خسر في 7 لقاءات وتعادل في مباراة وحيدة.

وشهد أجواء اللقاء بين كلا المنافسين السيطرة والاستحواذ الواضح من فريق المنتخب الفلسطيني “الفدائي” طيلة المباراة، ومحاولاته المتكرر في تهديد بكرات شباك مرمى المستضيف المنتخب الكويتي، وسط غياب وتراجع في الأداء للفريق الأخير في المباراة.

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