“شاهد” المنتخب الفلسطيني يهزم ودياً شقيقه الكويتي بهدف نظيف دون رد

حقق المنتخب الفلسطيني “الفدائي” في أول فوز تاريخي له على منتخب الكويت “الأزرق” بهدف نظيف دون رد، خلال اللقاء الودي الذي جمع كلا المنتخبين مساء اليوم الإثنين، على ميدان ملعب ” جابر الأحمد” الدولي في دولة الكويت، استعدادًا للتصفيات الأسيوية المزدوجة في الأسابيع القادمة.

الهدف التاريخي

وجاء هدف اللقاء الوحيد والتاريخي للمنتخب الفلسطيني في الدقيقة ال 71 عن طريق المهاجم المهاري في المنتخب الفلسطيني ولاعب فريق نادي أهلي الخليل بالضفة الغربية ” سامح مراعبة” 28 عاماً، برأسية خاطفة لتعانق شباك مرمى منتخب الكويت، لينتهي اللقاء بفوز المنتخب الفلسطيني بهدف نظيف دون رد.

اقرأ المزيد: فلسطينيون يستقبلون المنتخب السعودي بحملة إلكترونية ضد التطبيع منددين بانبطاح ابن سلمان

المنتخب الفلسطيني يتقدم على الكويتي بالهدف الاول !! – ابللع @EdyCohen الا نحرق كبودكم 💙 pic.twitter.com/p3T8rDzPlo — اخبار الدوري الكويتي (@kuwait_PLg) January 18, 2021

المنتخب الفلسطيني والفوز الأول

ويعد هذا الفوز الأول للمنتخب الفلسطيني أمام نظيره المنتخب الكويتي في تاريخ المواجهات الكروية التي جمعت كلا الفريقين، حيث سبق أن خسر في 7 لقاءات وتعادل في مباراة وحيدة.

وشهد أجواء اللقاء بين كلا المنافسين السيطرة والاستحواذ الواضح من فريق المنتخب الفلسطيني “الفدائي” طيلة المباراة، ومحاولاته المتكرر في تهديد بكرات شباك مرمى المستضيف المنتخب الكويتي، وسط غياب وتراجع في الأداء للفريق الأخير في المباراة.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..