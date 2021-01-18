أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة
أمير الكويت ورئيس الوزراء خالد الصباح
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تطورات جديدة في أزمة الحكومة الكويتية .. هذا ما اتخذه الشيخ نواف الأحمد لإنقاذ البلاد

كتب وطن
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قبل أمير الشيخ استقالة الحكومة التي يترأسها صباح الخالد الصباح، وجميع الوزراء، على أن تستمر في تصريف الأمور.

استقالة

وحسب وسائل إعلام كويتية، فإن الأمير نواف الأحمد أصدر أمراً بقبول الاستقالة وذلك بعد تقديمها له إثر استجواب مقدم من النواب بدر الداهوم وثامر السويط وخالد العتيبي.

استقالات جماعية

وقدم وزراء الحكومة استقالاتهم، الثلاثاء الماضي، إلى رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.

وجاءت الاستقالة في حينه، بعد إعلان 3 نواب الأسبوع الماضي تقديم استجواب لرئيس الوزراء بتأييد 37 نائبا من أصل 50 لهذا الاستجواب.

طلبات استجواب

كان النائب ثامر السويط برفقة النائبين خالد العتيبي وبدر الداهوم قد تقدموا باستجواب لرئيس الوزراء.

وجاء الاستجواب بسبب عدم مراعاة اتجاهات المجلس الجديد في تشكيل الحكومة.

إذ إن هناك 3 وزراء محل اعتراض من النواب، إضافة إلى هيمنة السلطة التنفيذية على البرلمان، والإخلال بالالتزام الدستوري.

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وفي سوابق تاريخية كثيرة، أدى توتر الخلاف بين الحكومة والبرلمان إلى تغيير حكومات متعاقبة وحل البرلمان .

وأدى ذلك إلى عرقل مشاريع الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تحتاجها البلاد. كما أصاب الحياة السياسية بالجمود.

مخالفة أحكام الدستور

ويدور الاستجواب حول ثلاثة محاور أو اتهامات لرئيس الحكومة. الأولى “مخالفة صارخة لأحكام الدستور عند تشكيل الحكومة باختياره لعناصر تأزيمية في مجلس الوزراء” وعدم مراعاة اتجاهات المجلس الجديد الذي يغلب عليه نواب من أصحاب التوجهات المعارضة.

ودار المحور الثاني حول “هيمنة السلطة التنفيذية” على البرلمان من خلال دعم الحكومة لرئيس مرزوق الغانم ليفوز بهذا المنصب من جديد. في حين صوت 28 من النواب لمرشح آخر بالإضافة إلى “التدخل السافر في تشكيل لجان المجلس” من قبل الحكومة، وفقا لصحيفة الاستجواب.

أما المحور الثالث فيدور حول “مماطلة الحكومة في تقديم برنامج عملها لهذا الفصل التشريعي” وهو ما اعتبره مقدمو الاستجواب “إخلالا بالالتزام الدستوري” الذي يفرض عليها تقديم البرنامج فور تشكيلها.

الجدير ذكره، أن الحكومة الكويتية شكلت منتصف الشهر الماضي بعدما تم إعادة تعيين الشيخ صباح الخالد رئيساً لمجلس الوزراء.

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