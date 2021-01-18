هند القحطاني تهاجم الشعب السعودي
هند القحطاني
حياتنا

تداول تسريب للناشطة السعودية هند القحطاني يضعها في ورطة!

كتب وطن
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أثارت مشهورة السوشيال ميديا السعودية موجة غضب في أوساط السعوديين، بعد تسريب تسجيل صوتي لها، أساءت خلاله لمواطنيها.

وقالت هند القحطاني في التسجيل المتداول الذي رصدته “وطن”: “لقد جربوا هذا الأمر، الاختلاط بالذكور وشرب الخمور، والرقص وممارسة الرذيلة”.

المستشرف السعودي

وتابعت هند القحطاني: “ياعزيزي المستشرف السعودي، الذي تدعي المثالية، كثير منكم ابتزوا الفتيات، تخرج معك الفتاة مرة وترسل لك صورها، ثم تجبرها على ممارسة العلاقة المحرمة”.

وعادت هند لتزيد استفزاز السعوديين بالتأكيد: “كل ما ذكرته موجود في السعودية، أو بعضها، أو على الأقل واحد منها”.

السعوديون غاضبون

وتفاعل السعوديون مع تسجيل هند المُسرب، وهاجموها وقالوا إنها ترى الناس بعين طبعها، وإن كلامها غير حقيقي، ولا يمكنها التعميم على مجتمع بأكمله، كما ذكروها بفضائحها التي لا تنتهي.

“المرأة ليست عورة”

هذا وقد سخرت هند القحطاني من الانتقادات التي وجهت لها مؤخرا بسبب تصوير ابنتها من الخلف، وظهرت بفيديو جديد وهي تشرح لمتابعيها طريقة تحضير المعمول، لكنها قررت فجأة أن توجه رسالة إلى منتقديها.

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وقامت هند بالسير إلى الخلف، وقالت: “لأجل إرضائكم هل يجب أن أستدير هكذا، أم أستدير يمين أو شمال وأضعها هكذا؟”.

وتابعت: “إلى المتخلفين الذين ينظرون إلى المرأة على أنها عورة، سأضعها مثل كل خلق الله، وسأتحرك براحتي كما البشر”.

هند القحطاني تتهم “بقايا الصحوة”

وكانت هند قد اتهمت منتقدي تصويرها لابنتها من الخلف، بأنهم “بقايا الصحوة” وأصحاب الفكر الإخونجي.حسب تعبيرها

وهاجمت هند منتقديها بشراسة، وقالت بفيديو نشرته عبر “سناب شات” ورصدته “وطن”: “صحصحوا يا مرضى يا مختلين يا بقايا الصحوة، يا أصحاب الفكر الإخونجي؛ أجسادنا ليست عورة، إيش تبغون بالظبط!”.

وتعد هند القحطاني، ناشطة سعودية على مواقع التواصل، تنتمي إلى عسير جنوب السعودية، وتحديداً إلى سراة عبيدة في جنوب السعودية.

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