تداول تسريب للناشطة السعودية هند القحطاني يضعها في ورطة!

أثارت مشهورة السوشيال ميديا السعودية هند القحطاني موجة غضب في أوساط السعوديين، بعد تسريب تسجيل صوتي لها، أساءت خلاله لمواطنيها.

وقالت هند القحطاني في التسجيل المتداول الذي رصدته “وطن”: “لقد جربوا هذا الأمر، الاختلاط بالذكور وشرب الخمور، والرقص وممارسة الرذيلة”.

المستشرف السعودي

وتابعت هند القحطاني: “ياعزيزي المستشرف السعودي، الذي تدعي المثالية، كثير منكم ابتزوا الفتيات، تخرج معك الفتاة مرة وترسل لك صورها، ثم تجبرها على ممارسة العلاقة المحرمة”.

وعادت هند لتزيد استفزاز السعوديين بالتأكيد: “كل ما ذكرته موجود في السعودية، أو بعضها، أو على الأقل واحد منها”.

تسجيل صوتي مسرب لهند القحطاني تقذف فيه الشعب السعودي يثير جدل ويسبب غضب pic.twitter.com/oYWtVnPaPw — موجز المشاهير🎥🚦 (@m_gez1) January 17, 2021

السعوديون غاضبون

وتفاعل السعوديون مع تسجيل هند المُسرب، وهاجموها وقالوا إنها ترى الناس بعين طبعها، وإن كلامها غير حقيقي، ولا يمكنها التعميم على مجتمع بأكمله، كما ذكروها بفضائحها التي لا تنتهي.

كلن يرى الناس بعين طبعه — salem Waleed (@salemw15) January 17, 2021

هذي ما انشهرت الا بسبب الترند عليها ولا لو نعطيها اشكل انتهت مسيرتها الوسخة — Khaled (@1970on_) January 17, 2021

واكبر دليل على ان كلامها صحيح حسابك بكبره كله ابتزاز وفضايح 😭 — . (@xmusicwow) January 18, 2021

التعميم لغة الجهال — salem Waleed (@salemw15) January 17, 2021

طبعا هالاشكال ما تمثل الا نفسها ولا تتكلم اللعن نفسها — Azoz (@Azoz_045) January 17, 2021

مريضه وعقلها مريض لانها من الوسط الي تتكلم عنه — arwa (@arwa7977) January 18, 2021

ع اساس هي ملاك😇 ومو مسويه شي — . (@mxy_71) January 17, 2021

حتى افكارها قديمه مدرسة الدين ماتبطل حركاتها ابتزاز اجل — az 🦂 (@azjoooes) January 17, 2021

“المرأة ليست عورة”

هذا وقد سخرت هند القحطاني من الانتقادات التي وجهت لها مؤخرا بسبب تصوير ابنتها من الخلف، وظهرت بفيديو جديد وهي تشرح لمتابعيها طريقة تحضير المعمول، لكنها قررت فجأة أن توجه رسالة إلى منتقديها.

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وقامت هند بالسير إلى الخلف، وقالت: “لأجل إرضائكم هل يجب أن أستدير هكذا، أم أستدير يمين أو شمال وأضعها هكذا؟”.

وتابعت: “إلى المتخلفين الذين ينظرون إلى المرأة على أنها عورة، سأضعها مثل كل خلق الله، وسأتحرك براحتي كما البشر”.

هند القحطاني تتهم “بقايا الصحوة”

وكانت هند قد اتهمت منتقدي تصويرها لابنتها من الخلف، بأنهم “بقايا الصحوة” وأصحاب الفكر الإخونجي.حسب تعبيرها

وهاجمت هند منتقديها بشراسة، وقالت بفيديو نشرته عبر “سناب شات” ورصدته “وطن”: “صحصحوا يا مرضى يا مختلين يا بقايا الصحوة، يا أصحاب الفكر الإخونجي؛ أجسادنا ليست عورة، إيش تبغون بالظبط!”.

وتعد هند القحطاني، ناشطة سعودية على مواقع التواصل، تنتمي إلى عسير جنوب السعودية، وتحديداً إلى سراة عبيدة في جنوب السعودية.

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