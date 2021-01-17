ياسمين صبري بصورة أثارت ضجة في حديقة منزل أحمد أبو هشيمة!

عادت الفنانة المصرية ياسمين صبري إلى إثارة الجدل مجدداً، بعدما استعرضت رشاقتها في حديقة منزلها بحركات جديدة.

ياسمين صبري: “ابق دائمًا على الأرض”

ونشرت ياسمين صورة عبر “انستغرام”، ظهرت خلالها وهي ترتدي ملابس رياضية ضيقة، وتقوم بعمل أحد تمارين الليونة.

وعلقت عليها: ” ابق دائمًا على الأرض”.

“تقليد لزوجة رونالدو”

وسخر متابعون من ياسمين، واعتبروا أنّها تستمر في تقليد جورجينا روديجيز، زوجة اللاعب كريستيانو رونالدو.

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واعتبروا أنّها تباهي بثروتها ومنزلها بعد زواجها من رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة.

واحتفلت ياسمين في ديسمبر/ كانون الأول 2020 بعيد زواجها الأول على رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، وذلك قبل 4 أشهر من موعده الأصلي.

الجدير بالذكر أن أحمد أبو هشيمة كان متزوجا من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، من 2009 إلى 2012.

بينما كانت ياسمين متزوجة من شخص من خارج الوسط الفني، وأعلنت انفصالها عنه في 2017، بعد زواج دام قرابة الخمس سنوات.

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