توفي السفير الروسي في الإمارات سيرجي كوزنيتسوف، بشكل مفاجئ وفق ما أعلنت سفارة روسيا بأبوظبي.

ونشرت السفارة عبر صفحتها الرسمية بتويتر بيانا أعلنت فيه خبر وفاة السفير، الذي رحل عن الدنيا عن عمر ناهز 68 عاما.

Посольство глубоко скорбит в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного Посла России в ОАЭ С.Н.Кузнецова. — Russian Embassy, UAE (@RusEmbassyUAE) January 17, 2021

وفي الوقت الذي عبرت فيه السفارة عن “حزنها الشديد” للرحيل “المفاجئ” للسفير، الذي وافته المنية في موسكو السبت 16 يناير، لم تكشف السفارة عن سبب الوفاة وإذا كانت بفيروس كورونا أم لا.

ويشار إلى أن السفير الروسي في الإمارات “كوزنيتسوف” شغل مناصب مختلفة في الخارجية الروسية، بحسب البيان.

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ومن بين هذه المناصب منصب القنصل العام في جدة والسفير لدى جيبوتي والصومال.

كذلك تم تعيين الراحل سيرجي كوزنيتسوف، سفيرا لروسيا لدى الإمارات في أبريل 2019.

وكثرت حالات الوفاة مؤخرا في صفوف السياسيين والمشاهير، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد وتوحشه بالموجة الثانية.

وتسارع دول العالم للحصول على اللقاحات المتاحة ضد الفيروس، لتطعيم مواطنيها به ودخول دائرة الأمان.

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