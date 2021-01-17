السفير الروسي في الامارات توفي دون كشف السبب
السفير الروسي في الامارات
Imageالهدهد

وفاة السفير الروسي في الإمارات بظروف غامضة .. كورونا أم شيء آخر السبب!

كتب وطن
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توفي ، بشكل مفاجئ وفق ما أعلنت سفارة روسيا بأبوظبي.

سفير روسيا في الإمارات

ونشرت السفارة عبر صفحتها الرسمية بتويتر بيانا أعلنت فيه خبر وفاة السفير، الذي رحل عن الدنيا عن عمر ناهز 68 عاما.

وفي الوقت الذي عبرت فيه السفارة عن “حزنها الشديد” للرحيل “المفاجئ” للسفير، الذي وافته المنية في موسكو السبت 16 يناير، لم تكشف السفارة عن سبب الوفاة وإذا كانت بفيروس كورونا أم لا.

ويشار إلى أن السفير الروسي في الإمارات “كوزنيتسوف” شغل مناصب مختلفة في الخارجية الروسية، بحسب البيان.

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ومن بين هذه المناصب منصب القنصل العام في جدة والسفير لدى جيبوتي والصومال.

كذلك تم تعيين الراحل سيرجي كوزنيتسوف، سفيرا لروسيا لدى الإمارات في أبريل 2019.

وكثرت حالات الوفاة مؤخرا في صفوف السياسيين والمشاهير، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد وتوحشه بالموجة الثانية.

وتسارع دول العالم للحصول على اللقاحات المتاحة ضد الفيروس، لتطعيم مواطنيها به ودخول دائرة الأمان.

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