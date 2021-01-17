ملك المغرب قرر أن يكون لقاح كورونا مجاناً .. لكن هذا سبب عدم وصول اللقاح حتى الآن

بعد أن اتخذ ملك المغرب محمد السادس قرار مجانية التلقيح ضد فيروس كورونا لجميع المغاربة، أفادت وسائل إعلام مغربية بتأخر وصول اللقاح الى المملكة.

الشحنة غير جاهزة!

وقالت صحيفة “هسبريس” المغربية، إن المغرب تفاجأ في اللحظة الأخيرة بأن الشحنة الأولى من اللقاحات، التي كانت ستنطلق من الهند -مركز إنتاجها- نحو الدار البيضاء، لم تكن جاهزة من المورد الرئيسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الأمر حصل أكثر من مرة مع لقاح شركة “سينوفارم” الصينية.

وأكدت أن “هذا الأمر أصبح عاديا بظل انتشار جائحة كورونا، سواء على صعيد المعدات أو الأجهزة الطبية المرتبطة بالوباء”.

لقاح كورونا ينتج في الهند

ونقلت الصحيفة عن مصادر سبب تأخر تسليم اللقاح البريطاني الذي ينتج في الهند إلى المغرب.

وقالت إنّ ذلك مرتبط بانطلاق عملية التطعيم في الهند والتي تعد الأكبر في العالم، حيث سيتم تطعيم 300 مليون شخص بالمرحلة الأولى.

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وذكر المصدر أنه الحاجة الكبيرة للقاح في الهند أدى إلى تأخر الشحنة.

وتوقعت المصادر “أن تصل الشحنة الأولى، التي تحمل مليون جرعة من لقاحات “أسترازينيكا” إلى المغرب خلال الأيام المقبلة”.

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