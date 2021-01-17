ملك البحرين يضرب المصالحة عرض الحائط .. قرار بحريني “جائر” بحق خال أمير قطر وأولاده!

رغم إعلان المصالحة الخليجية، اتخذت البحرين قرارا “جائرا” بحقّ خال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

وقالت الجريدة الرسمية البحرينية إن السلطات قررت مصادرة املاك خالد المسند (خال امير قطر) واولاده في للمنفعة العامة .

أزمة البحارة

وقبل أيام، أنهت وساطة عمانية أزمة البحارة البحرينيين المحتجزين في قطر بعد دخولهم مياهها الإقليمية دون تصريح.

ووجهت الخارجية البحرينية شكراً لعُمان على جهودها لإطلاق سراح البحرينيين.

وقالت إن إفراج قطر عن البحارة “يعكس الروح المطلوبة لاستكمال معالجة الموضوعات العالقة وتعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي”.

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وأعربت عن أملها في أن تطلق قطر “سراح آسيويين يعملون على سفن صيد بحرينية مراعاة لحالتهم الإنسانية”.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية في بيان نشرته الوكالة الرسمية: إن الإفراج “لم يشمل 50 قارباً وبانوشاً ما تزال محتجزة لدى السلطات في الدوحة”.

والأحد الماضي، أعادت المنامة فتح أجوائها أمام الطيران القطري بعد ثلاث سنوات ونصف من الإغلاق.

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