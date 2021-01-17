لأوّل مرّة بعد تقاريرها المهينة للسعودية والكويت .. ماذا قالت الإمارات عن صحيفة العرب؟!

تبرّأت الإمارات رسمياً من صحيفة “العرب” اللندنية التي أساءت للسعودية والكويت وأميرها بعد المصالحة الخليجية .

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وقالت هند مانع العتيبة مديرة الاتصالات الاستراتيجية في وزارة الخارجية الإماراتية، إن دولة الإمارات تستمر في التعامل الإيجابي إعلاميا وسياسيا “لعلمنا أنه في مصلحة المنطقة.”

١. تستمر دولة الإمارات بالتعامل الإيجابي إعلاميا وسياسيا لعلمنا أنه في مصلحة المنطقة. ويستمر البعض في محاولاته ان يربط الإمارات بما لا صلة لها به. — هند مانع العتيبة Hend Al Otaiba (@hend_mana) January 16, 2021

ويتهم ناشطون ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد بتمويل الصحيفة للترويج لتوجهاته بمقالات وتقارير اخبارية.

وتابعت “العتيبة” في إشارة للتقارير عن تمويل ابن زايد للصحيفة:”ويستمر البعض في محاولاته ان يربط الإمارات بما لا صلة لها به.”

واتهمت التقارير التي تربط بين الإمارات وصحيفة “العرب” بأنها تستخدم عبارات مستهلكة ومن وحي الأزمات. حسب قولها

وأضافت:”ومثال على ذلك تحميل الإمارات لما ورد من جريدة العرب اللندنية التي ليست تابعة قطعا للإمارات.”

٢. عبارات مستهلكة ومن وحي الأزمات مثل المدعومة من الإمارات وتابعة للإمارات وغيرها، أصبحت سلاح العاجز والذي لا يريد أن يرى الأمور على حقيقتها.

ومثال على ذالك تحميل الإمارات لما ورد من جريدة العرب اللندنية التي ليست تابعة قطعا للإمارات. — هند مانع العتيبة Hend Al Otaiba (@hend_mana) January 16, 2021

“العرب” تسخر من “ذا لاين” والسعوديين!

و في آخر تقرير مسيء لها سخرت “العرب” من مشروع “ذا لاين” الذي أعلن عنه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قبل أيام.

تعليق صحيفة العرب الاماراتية على #نيوم

صورة الرياض مع هذا العنوان

شكرا على الشفافية pic.twitter.com/v34mhUn7hs — م. سلطان الطيار (@SMTayyar) January 16, 2021

ونشرت الصحيفة تقريراً بعنوان ساخر “إنشاء المدن الذكية لا يعني أن المجتمعات ذكية”، في إشارة واضحة إلى السعودية.

وأرفقت الصحيفة صورة للعاصمة الرياض مع التقرير.

واعتبر متابعون انّ “العرب” وجّهت إهانة ثانية للسعودية في غضون أيام.

وتساءلوا عن أسباب الهجمة على السعودية في الصحيفة، وما الذي يدفع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد بالصحيفة للإساءة للمملكة.

السعودية “فاشلة وعاجزة”

وقبل أيام شنت الصحيفة هجوما على السعودية.

ووصفت الصحيفة المملكة بالدولة الفاشلة والعاجزة عن امتلاك أي استراتيجية سياسية لقبولها المصالحة مع قطر.

جاء ذلك في مقال افتتاحي بعنوان (لا المقاطعة استمرت ولا قطر انتصرت!) حمل توقيع كرم نعمة مدير تحرير الصحيفة.

وكشفت مصادر اعلامية في لندن ان مقال “نعمة” بداية حملة اماراتية اعلامية تديرها المخابرات على المصالحة ولا تستثني السعودية.

وكشفت المصادر أن مخابرات أبوظبي طلبت بشكل عاجل من هيثم الزبيدي، رئيس تحرير “العرب”، كتابة مقال شديد اللهجة يهاجم المصالحة ولا يستثني السعودية.

إلا أن الزبيدي فضل أن يكتب المقال كرم نعمة، الذي يعتمد عليه في إدارة الحملة التي تشنها الجريدة على الإسلام السياسي وقطر وسلطنة عمان.

كما يأتي تصعيد صحيفة “العرب” ضد السعودية بعد أن أثارت غضباً في الكويت، بعدما نشرت تقريراً تعرضت فيه لأمير الكويت نواف الأحمد.

ويلاحظ أن الصحيفة نشرت عدداً من المواد تستخف بما تحقق في العُلا وتشكك في نوايا قطر، وتراهن على فشل المصالحة.

ولاحظ مراقبون أن “العرب” تعتبر ما تحقق مصالحة قطرية- سعودية، ولا تشير لوجود أي التزام من الإمارات وعواصم الحصار الأخرى بما اتفق عليه.

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