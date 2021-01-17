“تحمل قنابل نووية” .. قاذفتان B52 في طريقهما إلى الخليج قبل 3 أيام من رحيل ترمب فهل يفعلها!

تزامناً وحالة الترقب لما يمكن ان تؤول إليه الأمور قبيل 3 أيام من رحيل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عبرت قاذفتان أمريكيتان من طراز B52 الأجواء الإسرائيلية في طريقهما إلى الخليج.

للمرة الخامسة!

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، الأحد، إن هذه هي المرة الخامسة من تحليق القاذفتين الإستراتيجيتين في أجواء إسرائيل خلال الشهرين الماضيين، دون مزيد من التفاصيل.

“B52” قادرة على حمل قنابل نووية

وفي الـ7 من الشهر الجاري، ذكرت الصحيفة أن قاذفتين “B52” ترافقهما مقاتلات “F16” أمريكية حلقتا في أجواء إسرائيل للمرة الـ4 خلال شهرين.

ولاحقا، نشرت وزارة الدفاع السعودية لقطات توثق مناورات جوية لمقاتلات “F15” سعودية والقاذفات الاستراتيجية “B52″ ومقاتلات”F16” الأمريكية.

وفي 30 ديسمبر/كانون الأول، قالت “يديعوت” إن قاذفتين B52 حلقتا في سماء إسرائيل، في إطار استعراض أمريكي للقوة ضد إيران، وذلك للمرة الثالثة خلال شهر ونصف.

ومعروف أنّ هذا النوع من القاذفات قادر على حمل قنابل نووية.

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صواريخ إيرانية قرب حاملة طائرات أميركية

السبت، نقلت شبكة فوكس نيوز عن مسؤولين أميركيين أن صواريخ إيرانية بعيدة المدى سقطت على بعد 100 ميل من حاملة الطائرات الأميركية نيميتز.

وذكرت الشبكة أن صاروخا واحدا على الأقل سقط على بعد 20 ميلا من سفينة تجارية في المحيط الهندي.

حدث ذلك خلال اختبار الحرس الثوري صواريخ باليستية أطلقت من منطقة صحراوية لإصابة أهداف بحرية في خليج عُمان والمحيط الهندي.

وأفاد الحرس الثوري -في بيان- أن صواريخ من فئات مختلفة استهدفت نماذج من “سفن العدو”، ودمرتها من مسافة 1800 كلم.

مناورات “الرسول الأعظم 15”

وكان الحرس الثوري أعلن الجمعة بدء المرحلة الأولى من مناورات “الرسول الأعظم 15” .

وتم خلال المناورات استخدام طائرات مسيّرة لاستهداف منظومات دفاع صاروخية.

إضافة إلى ذلك، جرى إطلاق “جيل جديد” من صواريخ باليستية من طراز “ذو الفقار، وزلزال، ودزفول”.

وأكد أن الصواريخ “مزودة برؤوس حربية منفصلة، وبالإمكان توجيهها من الجو، كما أنها قادرة على اختراق دفاعات العدو المضادة للصواريخ”.

كما تم اختبار صواريخ بحرية قصيرة المدى، الأربعاء، وسبقت ذلك تدريبات مطلع الشهر بمشاركة طائرات مسيرة.

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