“شاهد” أتلتيك بلباو يطيح بالريال ثم من بعده برشلونة بثلاثية ثمينة ليُتوج بطلاً للسوبر الإسباني

تُوج فريق أتلتك بلباو الإسباني بلقب كأس السوبر الإسباني لهذا الموسم 2020-2021، بعد تحقيق الفوز على فريق برشلونة الإسباني بثلاثة أهداف غالية مقابل هدفين، في مباراة قوية الليلة الماضية جمعت كلا الفريقين في نهائي الكأس على ملعب “لا كارتوخا” في مدينة اشبيلية الإسبانية.

الرد السريع لبلباو

وجاء هدف المباراة الأول لفريق برشلونة الإسباني في الدقيقة ال 40 بواسطة المهاجم الفرنسي “أنطوان غريزمان” 29 عاماً، بعد هجمة جماعية مرتدة للفريق الكتالوني، ليأتي هدف التعادل في غضون دقيقتين فقط لفريق الخصم “أتلتيك بلباو” في هجمة سريعة مرتدة، في الدقيقة ال 42 عن طريق اللاعب الإسباني “أوسكار دي ماركوس” 31 عاماً، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين.

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غريزمان والهدف الثاني

وسجل الهدف الثاني عن طريق اللاعب الفرنسي غريزمان الذي سجل الهدف الأول من أحداث الشوط الأول، داخل شباك منافسه العنيد أتلتيك بلباو ” الأسود” في الدقيقة ال 77 بتسديدة قوية، بعد دقائق من تسجيل فريق المنافس أتلتيكو بلباو في شباك فريق برشلونة ” الكتالوني”، لكن حكم المباراة قام بإلغائه الهدف في الدقيقة ال 56 بداعي التسلل.

هدف تقليص الفارق

ولم يستلم فريق أتلتك بلباو الذي قاتل حتى النهاية من أجل الحصول على اللقب، ليسجل هدف التعادل في الدقيقة ال90 الأخير من لقاء القمة مع منافسه الذي تعود على تتويج الألقاب وحسمها برشلونة، عن طريق المهاجم الإسباني “أسيير فيلاليبري” 23 عاماً في شباك الفريق الكتالوني، ليدخل الفريقين الشوطين الإضافيين.

هدف التتويج باللقب

ونجح فريق أتلتك بلباو الذي استبسل كل فريقه من أجل تسدسد هدف قاتل في شباك فريق برشلونة الإسباني والتتويج باللقب، وكان له ما أراد، وقد سجل هدف التتويج الثالث عن طريق المهاجم الإسباني المهاري “إينياكي ويليامز” 26 عاماً في الدقيقة ال 93 من أحداث الشوط الأول الإضافي بعد انتهاء زمن المباراة بين كلا الفريقين، ليتوج فريق أتلتك بلباو بهذا الهدف بطلاً لكأس السوبر الإسباني، في نهائي الكأس، وكذلك إقصاءها غريمها التقليدي ريال مدريد الإسباني في دور النصف النهائي من كأس السوبر الإسباني.

وقد شهد في الدقائق الأخيرة من نهاية المباراة، طرد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في الدقيقة ال 120 من أحداث الشوط الثاني الإضافي أمام منافسه العنيد والقوي “أتلتك بلباو”، بعد رجوع حكم المباراة إلى تقنية الفار وإشارة البطاقة الحمراء في وجه اللاعب بالورقة الحمراء، ليزيد الأمر تعقيداً على الفريق الإسباني، وتحسم الأمور بالتتويج لفريق أتلتك بلباو الذي قاتل بكل فريقه طيلة المباراة من أجل الحصول على لقب السوبر الإسباني لهذا الموسم.

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