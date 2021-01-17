“بالفيديو” توتنهام يهز شباك شيفيلد يونايتد بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد

حقق توتنهام الإنجليزي فوزاً ثميناً على فريق شيفيلد يونايتد بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين ضمن منافسات الجولة ال 19 من دوري الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” مساء اليوم الأحد، على ملعب “برامول لين”.

هدفي السبيرز في الشوط الأول

وسجل الهدف الأول لفريق توتنهام الإنجليزي “السبيرز” في الدقيقة الخامسة من بدء انطلاق صافرات المباراة بين المنافسين عن طريق اللاعب الدولي العاجي ” سيرجي أورير” 28 عاماً سجلها في شباك مرمى شيفيلد يونايتد، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال 40 من زمن شوط المباراة الأول بواسطة اللاعب الإنجليزي المهاجم المهاري” هاري كين” 27عاماً، لينتهي الشوط الأول بتقدم المستضيف توتنهام بهدفين نظيفين.

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هدف الضيف شيفيلد يونايتد

وأحرز فريق الضيف شيفيلد يونايتد الهدف الأول في شباك فريق توتنهام الإنجليزي “السبيرز” في الدقيقة ال 59 عن طريق اللاعب الأيرلندي ” ديفيد كار جولدريك”، ليأتي بعدها الهدف الثالث لفريق توتنهام عن طريق الديك الفرنسي ” تانغي ندومبيلي” 24 عاماً، لتنتهي المباراة بثلاثية ثمينة لفريق توتنهام مقابل هدف وحيد لفريق الضيف شيفيلد يونايتد.

وبهذا الفوز لفريق توتنهام الإنجليزي “السبيرز”، يحتل الفريق المركز الرابع برصيد 33 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر المان يونايتد ” الشياطين الحمر” برصيد 37 نقطة، بينما تجمد فريق الضيف شيفيلد رصيده عند 5 نقاط في أدنى ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

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