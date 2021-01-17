الفنانة العمانية فخرية خميس في أول ظهور لها بعد استئصال الثديين تنشر صورة مؤثرة

أطلت الفنانة العمانية فخرية خميس لأول مرة على جمهورها بعد إجراءها عملية جراحية لإزالة الثديين بالكامل بعد إصابتها بالسرطان.

صورة مؤثرة لطفل عراقي

ونشرت فخرية خميس صورة لطفل يبيع حلوى “شعر أو غزل البنات”، وقد أنهكه التعب فنام على الرصيف.

وأرفقتها “خميس” الصورة بتعليق: “رزقه الله بغفوة ليستفيق ويكمل رزقة العفيف، نام يا إبني ولاتخجل وليتني أحلم مثلك وأضمن حلاوة شعر البنات”.

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وتابعت فخرية خميس في إشارة إلى وضعها الصحي: “على فكرة هاي الحلاوة، تسمى #شعر_بنات او #غزل_بنات من أنا وصغيرة أحبها بس الحين صعب آكل شيء في سكر عالي وأيضا أشتاق طعمها وأيضا متلهفة اشوف شعري ينمو من جديد بعد #الكيماوي”.

وتفاعل المتابعين مع المنشور وتمنوا لفخرية خميس الشفاء العاجل.

كما أشاروا خلال تعليقاتهم الى أن الصورة تعود لطفل من العراق، فكتب أحدهم: “هاذا بالعراق والله يرزقه ويرزق كل محتاج وكل دول العالم”.

وعلقت أخرى: ” الله يرزقه … هذا بلدي العراق المتهالك الجريح “.

“إزالة الثديين بالكامل”

وكانت الفنانة العمانية أعلنت خلال الأيام الماضية أنه أجريت لها بنجاح عملية استئصال الأورام وبعض الغدد الليمفاوية المصابة تحت الإبط وإزالة الثديين بالكامل في مستشفى مسقط الخاص.

وشكرت خمیس الكادر الطبي على الرعاية والاهتمام، مؤكدة أن إدراة المستشفى تكفلت بعلاج الاستئصال دون دفع أي مبالغ مادية.

وقالت فخرية خميس إنها ستستكمل خطة العلاج بعد اجراء الاستئصال الأخير في المركز الوطني للأورام بالمستشفى السلطاني.

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