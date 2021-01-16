تصدر نجم “سناب شات” السعودي مشعل الخالدي، حديث مواقع التواصل، بعد فيديو تحدث فيه عن طلاقه من أميرة الناصر، وزواجه من أخرى.

البنات تتمنى تبوس نعلي!

وقال مشعل الخالدي بالفيديو المتداول إن الكثير من الفتيات يتمنين أن يقبلن “حذاءه”، وأن تخلي أميرة الناصر عنه لن يوقفه؛ فالفتيات كثيرات.

وتابع: “تريليون بنت تتمنى تبوس نعلي، وأقسم بالله أن أميرة بنفسها تتمنى إني أرجعلها”.

#مشعل_الخالدي_يسيء_للبنات

مقطع فيديو متداول بين المغردين من حساب #مشعل_الخالدي يسيء فيه للبنات.

pic.twitter.com/pNbAfbBd2g — وش سـالفة الهاشتاق! (@abt_tag) January 15, 2021

(#مشعل_الخالدي_يسيء_للبنات)

وأثار حديث “الخالدي” غضب نشطاء دشنوا هاشتاغ #مشعل_الخالدي_يسيء_للبنات.

وتصدر التريند في السعودية، وسط مطالبات بالقبض عليه لإساءته إلى الفتيات.

يتكلم على الناس وعلى زوجته وعلى اثير وهي صغيره ويسب ويتكلم في اعرض الناس ويتهمهم ويقذف البنات وفي الاخير يقول اسف

نناشد النيابه العامه في الاتخاذ الازم في المدعو ومحاسبته ليكن عبره لغيره #مشعل_الخالدي_يسيء_للبنات pic.twitter.com/UmOsLvs1z4 — عبادي (@Bq44lGvnDDCpAxs) January 16, 2021

اتمنى الحكومة تصدر قرار عقوبات ينص على كل زوجين يظهرو مشاكلهم الشخصية للناس من باب الشهره وزيادة متابعين يتم معاقبتهم باشد عقوبة مادية في التاريخ . البداية من هذا الشخص و زوجته #مشعل_الخالدي_يسيء_للبنات — khalid32العمري (@khalid365140654) January 16, 2021

ورأوا أن ما فعله “الخالدي” يدل على كذبه وضعف موقفه أمام أميرة الناصر.

وطالبوا بسن قوانين تمنع الأزواج من إستعراض مشاكلهم الشخصية على مواقع التواصل لأجل الشهرة .

#مشعل_الخالدي_يسيء_للبنات

فيه ناس عندها مرض الشهره عادي لو اشتهر ع شي ينزل راسه وراس اهله بالارض

الف تريليون بنت تتمنى تتفل بوجهك وتدوس عليه … — نـوران (@nor1111111n) January 16, 2021

والله أساء لنفسه أولاً وأخيراً ، البنات عزيزات مترفعات عنه يخسى ويعقب ، ما خلت بنت من اللي بالي بالكم الا هو متلصق فيها .. #مشعل_الخالدي_يسيء_للبنات — الفجر البعيد ❤️ (@1biologyteacher) January 16, 2021

#مشعل_الخالدي_يسيء_للبنات يتكلم على كلاب الشهره ونسى نفسه يسب ويقذف ويتنمى على الناس ويتحدى ومش خايف من الحكومه نناشد الجهات المختصه في إحالته للمحاسبه وردعه يكن عبره لغيره pic.twitter.com/P7BjFnSg9P — محسن العوامي (@mohsen2012666) January 16, 2021

#مشعل_الخالدي_يسيء_للبنات

شفتو الشخص الي يهايط ويسب ويغلط في خلق الله ؟ ترا هذا يدل على الضعف وبكف واحد تلخبط اعداداته — September (@nooraod) January 16, 2021

الثقة الزائدة عجيبة في بعض البصر ، شايف وجهك قبل ماتقول ذا الكلام شايف كمية الغثاثة المجتمعة !؟! #مشعل_الخالدي_يسيء_للبنات — المغترب (@MGTREBB) January 16, 2021

لا عودة لأميرة!

وأكد الخالدي أنه قدم إلى الرياض لإعادة أميرة إلى ذمته، لأنها على وجه ولادة، ولكن بعد الهاشتاج قرر ألا يعيدها إلى ذمته أبداً.

مشعل الخالدي كنت ناوي رجع اميرة ولكن بعد الهشتاق ذا مسسسسستحيل ارجعها .. !!! pic.twitter.com/8VDpMUejjD — مشاهير `و` خرابيط! (@_jiif) January 16, 2021

“خيانة” زوج أميرة الناصر

وتصدرت أميرة الناصر حديث السعوديين، مؤخراً بعد ظهور زوجها السابق مشعل الخالدي بفيديو مع فتاة أخرى في سيارته تقوم بإطعامه وتدليله والقيام بحركات “دلع” أمامه.

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وفسر الناشطون حينها تصرف مشعل الخالدي بأنه خيانة لزوجته السابقة أميرة الناصر، رغم طلاقهما قبل فترة.

وأطلقوا هاشتاغ #خيانه_زوج_اميره_الناصر، انقسم خلاله مغردون ما بين مؤيد لتصرفه باعتبار من ظهرت معه زوجته الجديدة، بينما هاجمه آخرون بسبب استعراضه لخصوصيات حياته.

مشعل الخالدي غاضب

من جهته، عبر مشعل الخالدي عن غضبه من تصدره التريند واتهامه بالخيانة.

وظهر بفيديو آخر قال فيه: “تزوجت بالحلال ولست الأول أو الأخير الذي يفعل ذلك، هل لأني تزوجت بالحلال أصبح ذلك خيانة؟”.

بينما قاطعته زوجته وقالت: “زواجنا عن حب ياريتكم تفهمون”، فرد عليها: “خذوا الحكمة من أفواه المجانين”، لترد مرة أخرى: “مجنونة بحبك”.

وتصدرت أميرة الناصر “التريند” قبل أسابيع حين ظهرت بفيديو وهي تبكي بسبب زوجها وانهارت وقالت إنها لم تتوقع في يوم من الأيام ان يحدث لها ما حدث.

وتابعت: “إنسان عايش معاه 24 ساعة، ومعطيته كل شي، وانصدم فيه صدمة قوية!”.

وأشارت إلى أنها أعطته أكثر من طاقتها، مؤكدة أنها في وضع نفسي صعب.

وقالت إنها لا تعلم ماذا تفعل، لافتةً إلى أنّها قوية لكنها لم تعد تتحمّل.

وتبيّن حينها أنّ الفيديو قديم ويعود إلى أزمتها مع زوجها وطلاقها منه.