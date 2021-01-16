مشعل الخالدي طليق أميرة الناصر يسيء للبنات
مشعل الخالدي يسيء للبنات
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مشعل الخالدي طليق أميرة الناصر يهين السعوديات: “تريليون بنت تتمنى تبوس نعلي”!

كتب وطن
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تصدر نجم “سناب شات” السعودي ، حديث مواقع التواصل، بعد فيديو تحدث فيه عن طلاقه من ، وزواجه من أخرى.

البنات تتمنى تبوس نعلي!

وقال مشعل الخالدي بالفيديو المتداول  إن الكثير من الفتيات يتمنين أن يقبلن “حذاءه”، وأن تخلي أميرة الناصر عنه لن يوقفه؛ فالفتيات كثيرات.

وتابع: “تريليون بنت تتمنى تبوس نعلي، وأقسم بالله أن أميرة بنفسها تتمنى إني أرجعلها”.

(#مشعل_الخالدي_يسيء_للبنات)

وأثار حديث “الخالدي” غضب نشطاء دشنوا هاشتاغ #مشعل_الخالدي_يسيء_للبنات.

وتصدر التريند في ، وسط مطالبات بالقبض عليه لإساءته إلى الفتيات.

ورأوا أن ما فعله “الخالدي” يدل على كذبه وضعف موقفه أمام أميرة الناصر.

وطالبوا بسن قوانين تمنع الأزواج من إستعراض مشاكلهم الشخصية على مواقع التواصل لأجل الشهرة .

لا عودة لأميرة!

وأكد الخالدي أنه قدم إلى الرياض لإعادة أميرة إلى ذمته، لأنها على وجه ولادة، ولكن بعد الهاشتاج قرر ألا يعيدها إلى ذمته أبداً.

“خيانة” زوج أميرة الناصر

وتصدرت أميرة الناصر حديث السعوديين، مؤخراً بعد ظهور زوجها السابق مشعل الخالدي بفيديو مع فتاة أخرى في سيارته تقوم بإطعامه وتدليله والقيام بحركات “دلع” أمامه.

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وفسر الناشطون حينها تصرف مشعل الخالدي بأنه خيانة لزوجته السابقة أميرة الناصر، رغم طلاقهما قبل فترة.

وأطلقوا هاشتاغ #خيانه_زوج_اميره_الناصر، انقسم خلاله مغردون ما بين مؤيد لتصرفه باعتبار من ظهرت معه زوجته الجديدة، بينما هاجمه آخرون بسبب استعراضه لخصوصيات حياته.

مشعل الخالدي غاضب

من جهته، عبر مشعل الخالدي عن غضبه من تصدره التريند واتهامه بالخيانة.

وظهر بفيديو آخر قال فيه: “تزوجت بالحلال ولست الأول أو الأخير الذي يفعل ذلك، هل لأني تزوجت بالحلال أصبح ذلك خيانة؟”.

بينما قاطعته زوجته وقالت: “زواجنا عن حب ياريتكم تفهمون”، فرد عليها: “خذوا الحكمة من أفواه المجانين”، لترد مرة أخرى: “مجنونة بحبك”.

وتصدرت أميرة الناصر “التريند” قبل أسابيع حين ظهرت بفيديو وهي تبكي بسبب زوجها وانهارت وقالت إنها لم تتوقع في يوم من الأيام ان يحدث لها ما حدث.

وتابعت: “إنسان عايش معاه 24 ساعة، ومعطيته كل شي، وانصدم فيه صدمة قوية!”.

وأشارت إلى أنها أعطته أكثر من طاقتها، مؤكدة أنها في وضع نفسي صعب.

وقالت إنها لا تعلم ماذا تفعل، لافتةً إلى أنّها قوية لكنها لم تعد تتحمّل.

وتبيّن حينها أنّ الفيديو قديم ويعود إلى أزمتها مع زوجها وطلاقها منه.

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