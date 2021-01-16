ما سرّ لقاء الملك عبدالله الثاني بمحمد بن زايد وتواجد وزير الخارجية الأردني في الرياض بالتزامن!

وصل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم السبت الى أبوظبي والتقى بولي العهد محمد بن زايد.

محمد بن زايد يغرّد

وغرد لي عهد أبوظبي، غرّد عبر تويتر بعد وصول الملك الأردني، وقال إنّ علاقات راسخة تجمع بين بلديهما.

وأضاف: مستمرون في التشاور حول القضايا العربية والإقليمية في إطار من التفاهم والتعاون بما يخدم الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

سعدت بلقاء أخي الملك عبدالله الثاني في أبوظبي..وشائج عميقة من الأخوة وعلاقات راسخة تجمع بين بلدينا .. حريصون على تعزيزها في مختلف المجالات لمصلحة شعبينا، ومستمرون في التشاور حول القضايا العربية والإقليمية في إطار من التفاهم والتعاون بما يخدم الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة. pic.twitter.com/gAeLtpsBVu — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) January 16, 2021

الديوان الملكي الأردني يعلّق

أما الديوان الملكي الأردني، فقال إنّه تم التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز سبل التعاون في المجالات كافة.

جلالة الملك عبدالله الثاني يلتقي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة #الإمارات العربية المتحدة، حيث تم التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز سبل التعاون في المجالات كافة #الأردن pic.twitter.com/eRByD9SI5k — RHC (@RHCJO) January 16, 2021

الصفدي في الرياض

وتزامناً مع تواجد الملك عبدالله الثاني في أبوظبي، وصل وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي الى الرياض، والتقى بنظيره السعودي فيصل بن فرحان.

يلتقي الآن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين @AymanHsafadi في الرياض وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة سمو الأمير فيصل بن فرحان @FaisalbinFarhan لبحث العلاقات الثنائية بين المملكتين الشقيقتين والمستجدات الإقليمية.

🇯🇴🇸🇦 pic.twitter.com/vgSWc1vr3H — وزارة الخارجية الأردنية (@ForeignMinistry) January 16, 2021

وأشار “الصفدي” إلى أن الأردن يتطلع إلى التعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة لتحقيق السلام العادل والشامل.

وأضاف أن الأردن متفق مع السعودية على تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات.

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حراك اردني يرتب اوراقه

وتعليقاً على تواجد الملك عبدالله الثاني في ابوظبي والصفدي في الرياض، قال النائب في البرلمان الاردني عمر عياصرة إنّ هذا يأتي في سياق حراك اردني يرتب اوراقه مع قدوم بايدن.

الملك في الامارات

الصفدي في الرياض

حراك اردني يرتب اوراقه مع قدوم بايدن#الأردن #نهاية_كابوس_ترامب — عمر عياصرة (@omar_ayasra) January 16, 2021

من جهته، علّق أستاذ العلاقات الدولية وفض النزاعات في الجامعة الأردنية د.حسن المومني على اللقاءين.

وقال “المومني” إنّ ترتيب الاوراق بدا مبكرا واعتقد ان الجميع في العالم وبخاصة منطقتنا يعملوا على ذلك من تركيا الى السعودية والخليج.

وذهب للقول إن الاردن لطالما كان لاعبا عقلانيا واقعيا لة قدرة على التكيف عندما يتعلق في ادارة علاقاته الدولية وبالذات مع الحلفاء الاقليميين والعالميين.

ترتيب الاوراق بدا مبكرا واعتقد ان الجميع في العالم وبخاصة منطقتنا بعملوا على ذلك من تركيا الى السعودية والخليج والاردن لطالما كان لاعب عقلاني واقعي لة قدرة على التكيف عندما يتعلق في ادارة علاقاتة الدولية وبالذات مع الحلفاء الاقليميين والعالميين. — DrHasan Almomani (@h_almomani) January 16, 2021

وتعتبر زيارة الملك عبدالله الثاني إلى الإمارات، الثانية في غضون شهرين، وتأتي بعد أيام من توقيع اتفاق المصالحة الخليجية في العلا بالسعودية.

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