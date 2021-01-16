الملك عبدالله الثاني يصل أبوظبي ويلتقي بمحمد بن زايد
الملك عبدالله الثاني وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد
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ما سرّ لقاء الملك عبدالله الثاني بمحمد بن زايد وتواجد وزير الخارجية الأردني في الرياض بالتزامن!

كتب وطن
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وصل العاهل الأردني اليوم السبت الى أبوظبي والتقى بولي العهد .

محمد بن زايد يغرّد 

وغرد لي عهد أبوظبي، غرّد عبر تويتر بعد وصول الملك الأردني، وقال إنّ علاقات راسخة تجمع بين بلديهما.

وأضاف: مستمرون في التشاور حول القضايا العربية والإقليمية في إطار من التفاهم والتعاون بما يخدم الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

الديوان الملكي الأردني يعلّق

أما الديوان الملكي الأردني، فقال إنّه تم التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز سبل التعاون في المجالات كافة.

الصفدي في الرياض

وتزامناً مع تواجد الملك عبدالله الثاني في أبوظبي، وصل وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي الى الرياض، والتقى بنظيره السعودي  فيصل بن فرحان.

وأشار “الصفدي” إلى أن الأردن يتطلع إلى التعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة لتحقيق السلام العادل والشامل.

وأضاف أن الأردن متفق مع السعودية على تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات.

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حراك اردني يرتب اوراقه

وتعليقاً على تواجد الملك عبدالله الثاني في ابوظبي والصفدي في الرياض، قال النائب في  البرلمان الاردني عمر عياصرة إنّ هذا يأتي في سياق حراك اردني يرتب اوراقه مع قدوم بايدن.

من جهته، علّق أستاذ العلاقات الدولية وفض النزاعات في الجامعة الأردنية د.حسن المومني على اللقاءين.

وقال “المومني” إنّ ترتيب الاوراق بدا مبكرا واعتقد ان الجميع في العالم وبخاصة منطقتنا يعملوا على ذلك من الى السعودية والخليج.

وذهب للقول إن الاردن لطالما كان لاعبا عقلانيا واقعيا لة قدرة على التكيف عندما يتعلق في ادارة علاقاته الدولية وبالذات مع الحلفاء الاقليميين والعالميين.

وتعتبر زيارة الملك عبدالله الثاني إلى ، الثانية في غضون شهرين، وتأتي بعد أيام  من توقيع اتفاق في العلا بالسعودية.

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