ما الذي منع عمرو أديب من الظهور في برنامجه “الحكاية” على MBC مصر .. هل هو كورونا؟!

أثار غياب الإعلامي المصري عمرو أديب عن تقديم حلقة الجمعة من برنامجه “الحكاية” ضجة بين متابعيه.

ونوهت الصفحة الرسمية للبرنامج أنه سيتم إعادة حلقة خبيرة التارو بسنت يوسف.

وقالت إنّ إعادة الحلقة بناءً على طلب الجمهور، وتتحدث “بسنت” عن توقعات العام الجديد 2021.

بناء على طلب الجمهور.. انتظروا اليوم إعادة حلقة خبيرة التاروو بسنت يوسف وتوقعات هامة عن الأبراج وأحداث العام الجديد 2021 في #الحكاية علي #MBCMASR pic.twitter.com/w0ncNphk1s — الحكاية (@Elhekayashow) January 15, 2021

وترددت العديد من الأقاويل والشائعات بشأن عدم ظهور عمرو أديب.

وقال البعض إنه أصيب بفيروس “كورونا”، ما منعه من الظهور على الهواء مباشرة. ومنهم من خمن أنه يمر بظروف طارئة خاصة.

واضح ان عمرو اديب جاله ظرف طارئ 🤔 https://t.co/MjhsfEtjVM — 🇪🇬Moon🇪🇬 (@moon99258581) January 15, 2021

😐🙄الجمهور بيقدر يحضر الحلقة على يوتيوب

ما بدها طلب اعادة

مساكين الناس اللي تاركين شوية ورق ودجل يتحكموا بحياتهم. https://t.co/8zxvMTLGj5 — Sarab I.B.R (@SarabIBR1) January 15, 2021

الموضوع ده قالقنى يارب يكون عمرو بخير مش تعبان ربنا يحفظه — ليلى نعمان. (@ivlfzNKLpJnzwtS) January 16, 2021

المهم ما يكون استاذ عمرو مريض او مصاب بكورونا؟!! — R❤️ (@r_n12345678) January 15, 2021

ما حد يطمنا على عمرو أديب يا جدعان، البيت هنا كله قلقان عليه. — 𝘚𝘢𝘭𝘮𝘢 𝘈𝘭𝘪 🌻 (@Salma35397546) January 16, 2021

حلقة خاصة من دبي!

ولاحقاً حسم مصدر مسؤول ببرنامج “الحكاية” سبب عدم خروج حلقة الجمعة، وسر غياب عمرو أديب.

وقال المصدر بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية، إن عمرو أديب، يتواجد حاليا في دبي بالإمارات، وسيذيع حلقة خاصة من مدينة دبي على الهواء مباشرة مساء السبت.

كما أشار المصدر إلى أن سبب إذاعة حلقة خبيرة علم التاروت، هو كثرة الإقبال عليها، وطلبها من المشاهدين.

لست كالحرباء

وكان عمرو أديب قد علق على المصالحة السعودية القطرية، والاتهامات الموجهة له بالتلون كالحرباء وتغيير اراءه حسب المصالح، قائلاً، إن موقفي واضح وثابت ولن يتغير.

الحكاية – عمرو أديب عن المصالحة مع قطر: موقفنا واضح وثابت وما اتغيرش أسلم تسلم سيب وأنا سيب | Facebook https://t.co/N6Q6vJXf4u — Amr Adib (@Amradib) January 5, 2021

وقال أديب في فيديو: “موقفنا واضح وثابت وما اتغيرش أسلم تسلم سيب وأنا سيب، أكثر من مرة قلت سيب وأنا سيب راح تتعاملوا معنا باحترام أهلاً وسهلاً، إذا لا فأنا شخصيا ضد هذا الأمر وأكيد بنرفضه عشان الموقف واضح ومحدش بغير نغمات خالص نغمتنا واضحة”.

عمرو أديب: ايه الغريب في اللي انا بقولوا

وأضاف أديب: “هو ايه الغريب في للي انا بقولوا دة التطبيعي لما تعاملني كويس راح اعملك كويس حتعاملني وحش حعاملك وحش، آمل الأمور تتحسن في الفترة الجاية ولكنني أشك في ذلك”.

شاهد: عمرو أديب يتلون كالحرباء وهذا ما قاله عن المصالحة الخليجية

وأشار أديب، إلى أن هناك علامات استفهام كثيرة ما بعد إعلان المصالحة الخليجية القطرية، ومنها مدى انتهاء المشاكل التي بدأت عام 2017، ومدى التزام قطر في الشهور والأيام المقبلة بنوايا طيبة وحسن جوار.

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