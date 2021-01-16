فرح الهادي تظهر بإطلالة غريبة تثير سخرية
فرح الهادي
Imageحياتنا

ماذا فعلت الفاشينستا فرح الهادي بوجهها حتّى أصبحت حديث الكويتيين!

كتب وطن
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أثارت موجة سخرية عبر مواقع التواصل، بعد نشرها عدة مقاطع ظهرت فيها بشكل غريب.

ونشرت مقاطع فيديو عبر “سناب شات”، وقد رسمت عيناها بشكل مرعب، وارتدت أزياءً غريبة، وبدت تتصرف بغرابة وتضحك بطريقة هستيرية.

وتصدر هاشتاج #فرح_الهادي التريند عبر “تويتر”، وسط سخرية المغردين من شكلها.

ونشرت مغردة صورة فرح الهادي وعلقت:” بعد ما أمسح بوجه أختي الأرض ويجي أبوي يشوفنا”.

وسخرت أخرى بصورة من نفس المقطع لـ”فرح”، وأرفقتها أيضاً بتعليق مُضحك: “شكلي لمن نسيت القبلة ببيت أهلي بعد الزواج والحجر”.

واستمر المغردون بالتقاط صور هادي فرح الغريبة والمثيرة للجدل، وإسقاط تعليقاتهم الساخرة عليها.

“شاهد” كيف استغلت الكويتية فرح الهادي المصالحة “لأخذ اللقطة”؟

واحتفلت فرح بالمصالحة الخليجية على طريقة خاصة بها.

وظهرت فرح بإطلالة غريبة مقسمة وجهها إلى نصفين نصف رسمت عليه العلم السعودي والنصف الآخر راسمة عليه العلم القطري وفوق جبينها كفين يتصافحان باللون الأبيض.

واتهم بعض متابعيها باستغلال المصالحة للفت الأنظار إليها بهذا السلوك الغريب.

ومساء الاثنين الرابع من يناير للعام 2021، أعلن وزير الخارجية السعودي عودة العلاقات الكاملة بين قطر والسعودية والإمارات والبحرين ومصر، وذلك بعد أزمة استمرت 3 سنوات.

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