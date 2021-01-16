ماذا فعلت الفاشينستا فرح الهادي بوجهها حتّى أصبحت حديث الكويتيين!

أثارت الفاشينستا الكويتية فرح الهادي موجة سخرية عبر مواقع التواصل، بعد نشرها عدة مقاطع ظهرت فيها بشكل غريب.

ونشرت فرح الهادي مقاطع فيديو عبر “سناب شات”، وقد رسمت عيناها بشكل مرعب، وارتدت أزياءً غريبة، وبدت تتصرف بغرابة وتضحك بطريقة هستيرية.

وتصدر هاشتاج #فرح_الهادي التريند عبر “تويتر”، وسط سخرية المغردين من شكلها.

ونشرت مغردة صورة فرح الهادي وعلقت:” بعد ما أمسح بوجه أختي الأرض ويجي أبوي يشوفنا”.

بعد ما امسح بوجه اختي الارض ويجي ابوي يشوفنا:

#فرح_الهادي pic.twitter.com/0X41To8mO3 — ‏𓆉 (@blue_A3) January 17, 2021

وسخرت أخرى بصورة من نفس المقطع لـ”فرح”، وأرفقتها أيضاً بتعليق مُضحك: “شكلي لمن نسيت القبلة ببيت أهلي بعد الزواج والحجر”.

شكلي لمن نسيت القبله ببيت أهلي بعد الزواج والحجر 🌚💔#فرح_الهادي pic.twitter.com/V7m84drrdk — جُواهِـر (@jawaher_subaie) January 17, 2021

واستمر المغردون بالتقاط صور هادي فرح الغريبة والمثيرة للجدل، وإسقاط تعليقاتهم الساخرة عليها.

#فرح_الهادي لما اشوف الي احبه منزل ستوري انه سنقل ووحيد pic.twitter.com/VIRAjp7l1e — ْ (@FjmmX) January 17, 2021

شكل امي وهي تراقبنا انا وخطيبي من بعيد #فرح_الهادي pic.twitter.com/Zhb91c5z9t — المها (@gbPskKUEsgrAlar) January 17, 2021

اذا مدحت بنت عمي مجامله وقالت قولي ماشاءالله مو ناقصني عيون حساد : #فرح_الهادي pic.twitter.com/MpDezr3iTz — 𝐴𝑟𝑦𝑎𝑚 (@aiilrm) January 17, 2021

“شاهد” كيف استغلت الكويتية فرح الهادي المصالحة “لأخذ اللقطة”؟

واحتفلت فرح بالمصالحة الخليجية على طريقة خاصة بها.

وظهرت فرح بإطلالة غريبة مقسمة وجهها إلى نصفين نصف رسمت عليه العلم السعودي والنصف الآخر راسمة عليه العلم القطري وفوق جبينها كفين يتصافحان باللون الأبيض.

واتهم بعض متابعيها باستغلال المصالحة للفت الأنظار إليها بهذا السلوك الغريب.

ومساء الاثنين الرابع من يناير للعام 2021، أعلن وزير الخارجية السعودي عودة العلاقات الكاملة بين قطر والسعودية والإمارات والبحرين ومصر، وذلك بعد أزمة استمرت 3 سنوات.

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