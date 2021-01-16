قال اللاعب المصري هداف الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، محمد صلاح 28 عاماً، في لقاء خاص معه عبر قناة ” بينت سبورت” القطرية، أنه يفضل تناول الأكل الصحي دائماً، لكنه يختار وجبة الكشري الشعبية في بلده مصر على أي وجبة أخرى يتناولها في العالم.

لحظة حزينة

وأردف المصري صلاح، قائلاً: ” كنت حزين جداً عندما علمتُ عن رحيل المدافع والصديق ديان لوفرين عن أسوار فريق ليفربول الإنجليزي. وكانت لحظة عاطفية عندما ودعنا البعض، وكنا نبكي ولكنه ما زال صديقي وما زلنا نتواصل مع بعضنا البعض إلى الآن”.

محمد صلاح وأصعب حارس مرمى

وعن أصعب حارس مرمى لعب المصري صلاح ضده، قال: ” الحارس الإسباني إيكر كاسياس، والإيطالي بوفون، والألماني نوير وليون، هؤلاء أصعب الحراس وأنت عليك الاختيار موجهة السؤال إلى المراسل الصحفي”.

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بطل الدوري الإنجليزي

مازال الحديث مبكراً عن حسم هوية بطل الدوري الإنجليزي، ولكنني أتمنى أن يكون ليفربول “الريدز” في النهاية، موضحاً حديثه عن تعاقدات الفريق. قائلاً: ” هذا ليس رأيي ولا قراري، الإدارة والمدرب هم يحددوا ذلك وليس محمد صلاح”.

علاقته مع المحترفين العرب

واستكمل المصري صلاح حديثه: ” لدي علاقة جيدة مع هداف الدوري السعودي عمر السوري عمر السومة. وأتواصل معه بشكل مستمر، لكن لا يوجد علاقة شخصية مقربة مع اللاعب الجزائري رياض محرز واللاعب المغربي حكيم زياش المحترفين في الدوري الإنجليزي. مضيفاً أتحدث فقط مع محرز في المباريات، ولم أقابل زياش حتى الأن”.

وأضاف المهاري المصري صلاح، قائلاً: ” أريد أن ألعب في كل دقيقة مع فريقي ليفربول، وفي كل المباريات، وأريد الخوض لمدة 95 دقيقة وليس 90 دقيقة، لكنني في النهاية أحترم قرار المدرب الألماني كلوب”.

محمد صلاح والإصابات في الريدز

وبين اللاعب صلاح، أن الإصابات في الفريق قد أثرت علينا، ففي الدفاع اضطررنا لإعادة البرازيلي “فابينيو تافاريس” للعب كقلب دفاع. لكن علينا التعامل مع الوضع ومحاولة الفوز في كل مباراة قادمة من أجل التتويج بلقب الدوري. لكن إن ركزنا على الإصابات لن نفوز بأي شيء”.

فخر العرب وكرة السلة الأمريكية

وختم اللاعب المصري حديثه، قائلاً: ” كرة السلة الأمريكية ومتابعة الدوري الأمريكي لكرة السلة على الدوام، هي الرياضة المفضلة لي بعد كرة القدم. ووجه المراسل سؤالا لصلاح هل هو أسرع من اللاعب السنغالي ساديو ماني داخل الملعب. فرد صلاح قائلاً: ” في المسافات القصيرة سأقول أنا، ولكن في المسافات الطويلة سأقول ساديو ماني”.

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