عائض القرني يقيم وليمة ضخمة
عائض القرني
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عائض القرني يدعو الناس للزهد ويثير جدلاً بما فعله مع رجل الأعمال علي العمري!

كتب وطن
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أثارت وليمة طعام أقامها الداعية السعودي ، في منزله أثناء استضافته لرجل الأعمال علي العمري، جدلاً بين المغردين .

وتُظهر المشاهد كمّ التبذير والبذخ في الوليمة، وطعاماً فوق الحاجة للمدعوين الى بيت عائض القرني.

وقارن مغردون وليمة القرني مع نصائحه حول الزهد في الدنيا والابتعاد عن الإسراف في الرزق.

وعلق أحدهم: “القرني يستضيف رجل الأعمال علي حسن العمري، منتهى التواضع والبعد عن التبذير دروس يقدمها لنا الشيخ الزاهد”.

كما هاجم الإماراتي “بن ثاني” القرني: “يقال أن هذه مشاهد من استضافة القرني لرجل الأعمال علي العمري الله يزيده الدعاة كلهم أغنياء ما شاء الله، هي تجاره في النهاية”.

كما استدعى مغردون مواقف سابقة للداعية، يتحدث فيها حول الإسراف والتبذير، وحرمانيته في الدين.وحثه للناس على عدم اتباع مثل هذه السلوكيات في حياتهم وتعاملاتهم.

كما يعكف القرني بشكل مستمر على تقديم الدعم المعنوي لـ”ولاة الأمر” من أبناء العائلة المالكة السعودية وولي عهدها محمد بن سلمان. وعدم وقوفه في أي قضية ذات حق في وجه سلطان جائر.

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وأظهر القرني تحولات جذرية في مواقفه ومنهجه منذ صعود ولي العهد محمد بن سلمان، لسدة الحكم واعتقاله عدد من الدعاة المعروفين على رأسهم الشيخ سلمان العودة.

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مهند بتار يكتب: قرون عائض القرني

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