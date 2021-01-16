أثارت وليمة طعام أقامها الداعية السعودي عائض القرني، في منزله أثناء استضافته لرجل الأعمال علي العمري، جدلاً بين المغردين .

وتُظهر المشاهد كمّ التبذير والبذخ في الوليمة، وطعاماً فوق الحاجة للمدعوين الى بيت عائض القرني.

عائض القرني يستضيف رجل الاعمال علي حسن العمري .. منتهى التواضع والبعد عن التبذير دروس يقدمها لنا الشيخ الزاهد !! pic.twitter.com/dsGQGN61gB — بدر عبدالمحسن الهيف القحطاني (@badr_mohsen_) January 15, 2021

وقارن مغردون وليمة القرني مع نصائحه حول الزهد في الدنيا والابتعاد عن الإسراف في الرزق.

وعلق أحدهم: “القرني يستضيف رجل الأعمال علي حسن العمري، منتهى التواضع والبعد عن التبذير دروس يقدمها لنا الشيخ الزاهد”.

كما هاجم الإماراتي “بن ثاني” القرني: “يقال أن هذه مشاهد من استضافة القرني لرجل الأعمال علي العمري الله يزيده الدعاة كلهم أغنياء ما شاء الله، هي تجاره في النهاية”.

يقال أن هذه مشاهد من استضافة عائض القرني لرجل الاعمال علي العمري

الله يزيده الدعاة كلهم أغنياء ماشاءالله، هي تجاره في النهاية pic.twitter.com/nbhTHUdE2N — بن ثاني🇦🇪 (@k_b_th) January 16, 2021

كما استدعى مغردون مواقف سابقة للداعية، يتحدث فيها حول الإسراف والتبذير، وحرمانيته في الدين.وحثه للناس على عدم اتباع مثل هذه السلوكيات في حياتهم وتعاملاتهم.

انتشر هالمقطع للشيخ

عايض القرني واختلف الناس فيه.

بالنسبة لي أرى إن الموضوع فيه فائدتين:

١-يجب أن تكون مرجعيتنا بهذه الأمور قال الله ورسوله وليست تصرفات الناس؛ سواء تصرف الشيخ صحيح أو خطأ أو فيه تناقض، ولا نقدّس الأشخاص.

٢-إن الإنسان مهما كان تقيّا متديّنا معرض للفتنة مثل غيره. pic.twitter.com/kNGqWnMHVs — فهد محمد بن عوين (@1aqar) January 16, 2021

كما يعكف القرني بشكل مستمر على تقديم الدعم المعنوي لـ”ولاة الأمر” من أبناء العائلة المالكة السعودية وولي عهدها محمد بن سلمان. وعدم وقوفه في أي قضية ذات حق في وجه سلطان جائر.

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وأظهر القرني تحولات جذرية في مواقفه ومنهجه منذ صعود ولي العهد محمد بن سلمان، لسدة الحكم واعتقاله عدد من الدعاة المعروفين على رأسهم الشيخ سلمان العودة.

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