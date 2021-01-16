شيماء سيف تخرج إمكانياتها المدفونة في الرقص مع أبلة فاهيتا .. وزوجها يعاني!

تصدرت الفنانة المصرية شيماء سيف قائمة الأسماء الأكثر تداولاً عبر محركات البحث؛ بعد لقائها مع “أبلة فاهيتا”.

اسم شيماء سيف الحقيقي

ولأول مرة، كشفت شيماء اسمها وعمرها الحقيقي.

وقالت خلال اللقاء إن اسمها بالكامل هو شيماء فتحي محمد رشاد، لكنها اختارت فنياً اسم سيف، نسبةً للمخرج سيف ممتاز الذي اكتشفها.

وذكرت شيماء أنها مواليد 7 أغسطس 1987، أي أنها الآن في الـ33 من عمرها.

“زوجي يعاني من مقالبي”

وأشارت شيماء إلى أنها تعشق المقالب، وتنفذها في أصحابها وزملائها في التصوير.

وأضافت: “زوجي أيضاً يعاني من كثرة مقالبي، ولديه أمل أن أتغير وأتوقف عن هذه التصرفات”.

الكاراتيه والرقص

وكشفت شيماء أن والدتها كان لديها طموح بأن تجعل منها مُحترفة كاراتيه.

وقالت إنها كانت تضرب الأطفال خلال التدريبات فتمّ طردها .

وعن الدور الذي تتمنى تقديمه، أكدت أنها تتمنى تقديم دور راقصة.

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وأضافت ساخرة: “لدي إمكانيات مدفونة، وحين أرقص، أشعر أنني محترفة”.

ورقصت شيماء خلال الحلقة على أغنية الفنانة روبي الشهيرة “ليه بيداري كده”.

وعلى صعيد آخر، تنتظر شيماء سيف عرض مسلسلها الجديد “في بيتنا روبوت” على قناة CBC خلال الأيام المقبلة، والذى تخوض بالعمل أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية.

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