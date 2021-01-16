“شاهد” ماذا فعلت المغربية “الشيخة التراكس” في حفل خطوبتها على رجل خليجي وتم اعتقالها!

ألقت السلطات الأمنية المغربية الخميس، القبض على الراقصة الشعبية المثيرة للجدل “الشيخة التراكس”، وذلك أثناء احتفالها بخطوبتها على رجل خليجي.

الشيخة التراكس

ونقلت وسائل إعلام مغربية عن مصادر أمنية، أن قوات الدرك ألقت القبض على “الشيخة التراكس” في المنطقة الـ16. بملحقة الإزدهار بمقاطعة جليز في مراكش. برفقة 40 ضيفاً حضروا حفل خطوبتها من أقاربها وأصدقائها وأعراض الفرقة الشعبية التي تترأسها.

اعتقال الشيخة الطراكس اليوم بسبب تنظيمها لحفل زفافها بمراكش و خرقها لقانون حالة الطواريء pic.twitter.com/yNItWpKpO5 — mohmed bahmi⁦🇲🇦⁩ (@Mohmed20254327) January 14, 2021

جاء ذلك بعد تلقي الشرطة وشاية عن إقامة الشيخة ” لحفل زفاف، في خرق لقانون الطوارئ الصحية وما يشمله من منع تنظيم الأعراس والاحتفالات.

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وتداول ناشطون فيديو لحفلة خطوبة “الشيخة التراكس” والذي تسبب بالقبض عليها، تظهر خلاله وهي ترقص وتغني مع فرقة موسيقية شعبية.

هل هو كويتي أم سعودي

واختلفت الأقوال حول جنسية خطيب ” التراكس”، فمنهم من قال إنه سعودي، ومنهم من قال إنه كويتي، وإنها الزوجة الثالثة له، فيما أجمعت وسائل الإعلام المحلية أن العريس لم يكن متواجداً بكل الأحوال في حفل الخطوبة، وأن الزواج كان عن بعد.

وجرى الاستماع للفنانة الموقوفة، وسوف يتم تقديمها أمام النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق والإجراءات اللازمة.

وفي المغرب سدل الستار على جريمة هزّت المغرب بعد اغتصاب وقتل الطفل المغربي عدنان بوشوف (11 عاما) .

وتعود الجريمة الى شهر أيلول/سبتمبر الماضي، حيث عُثر على الطفل عدنان جثة هامدة، بعد 5 أيام من الجريمة، في حي شعبي بطنجة حيث يعيش مع عائلته.

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