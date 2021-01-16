فريق الأهلي المصري
فريق الأهلي المصري
Videoرياضة

“شاهد” أفضل 5 أهداف صاروخية في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز

كتب وطن
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يتألق  لاعبو  كرة القدم بشكل رائع في الفرق المصرية المنافسة في الأسبوع السابع على التوالي للدوري المصري لدرجة الممتازة. خلال تسجيلهم للأهداف في شباك المنافسين لهم،  وتصنيف أهدافهم كأفضل أهداف في تلك الجولة.

وقد تميز اللاعب المصري 36 عاماً لاعب مركز خط الوسط في فريق الأهلي المصري ” القرن” في تسجيله لهدف رائع من زاوية بعيدة في فريق الإنتاج الحربي المصري. وكذلك اللاعب في فريق الزمالك المصري ” ” 22 عاماً. الذي سجل هدف بعد خط ال 18 في شباك المصري البورسعيدي في الدقيقة ال 54 من أحداث الشوط الثاني.

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هدف  

كما وتألق لاعب الجناح الأيسر في فريق بيراميدز المصري رمضان صبحي 23 عاماً. خلال تسجيله في من منافسات الدوري المصري الممتاز في الدقيقة ال 61 من الشوط الثاني في شباك مرمى المقاولون العرب.

بينما سجل الاعب المصري والمهاجم في صفوف الفريق البنك الأهلي فادي فريد 24 عاماً هدفاً رائعاً في الدقيقة ال 88 في شباك فريق سموحة المصري.

باسم مرسي والهدف الجميل

ويأتي أفضل هدف خامس من الجولة السابعة للاعب المصري باسم مرسي 29 عاماً المهاجم في فريق الإنتاج الحربي. في شباك فريق حامل اللقب فريق الأهلي المصري “القرن” في الدقيقة ال 84 من نهاية أحداث الشوط الثاني من المباراة التي جمعت كلا الفريقين.

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