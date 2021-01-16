يتألق لاعبو كرة القدم بشكل رائع في الفرق المصرية المنافسة في الأسبوع السابع على التوالي للدوري المصري لدرجة الممتازة. خلال تسجيلهم للأهداف في شباك المنافسين لهم، وتصنيف أهدافهم كأفضل أهداف في تلك الجولة.

وقد تميز اللاعب المصري وليد سليمان 36 عاماً لاعب مركز خط الوسط في فريق الأهلي المصري ” القرن” في تسجيله لهدف رائع من زاوية بعيدة في فريق الإنتاج الحربي المصري. وكذلك اللاعب في فريق الزمالك المصري ” إمام عاشور” 22 عاماً. الذي سجل هدف بعد خط ال 18 في شباك المصري البورسعيدي في الدقيقة ال 54 من أحداث الشوط الثاني.

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هدف رمضان صبحي

كما وتألق لاعب الجناح الأيسر في فريق بيراميدز المصري رمضان صبحي 23 عاماً. خلال تسجيله في الجولة السابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز في الدقيقة ال 61 من الشوط الثاني في شباك مرمى المقاولون العرب.

اليكم أفضل ٥ أهداف سُجلت فى الاسبوع السابع من الدوري المصري الممتاز ⚽

1️⃣ وليد سليمان

2️⃣ إمام عاشور

3️⃣ رمضان صبحي

4️⃣ فادي فريد

5️⃣ باسم مرسي

برأيكم من صاحب أفضل هدف؟ 🤔 pic.twitter.com/rzl9RxVXM3 — WATCH iT! (@WatchiTMENA) January 16, 2021

بينما سجل الاعب المصري والمهاجم في صفوف الفريق البنك الأهلي فادي فريد 24 عاماً هدفاً رائعاً في الدقيقة ال 88 في شباك فريق سموحة المصري.

باسم مرسي والهدف الجميل

ويأتي أفضل هدف خامس من الجولة السابعة للاعب المصري باسم مرسي 29 عاماً المهاجم في فريق الإنتاج الحربي. في شباك فريق حامل اللقب فريق الأهلي المصري “القرن” في الدقيقة ال 84 من نهاية أحداث الشوط الثاني من المباراة التي جمعت كلا الفريقين.

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