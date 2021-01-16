خليفة حفتر ينجو من محاولة انقلاب .. من دبّرها وما قصة الـ10 ملايين دولار!؟

كشف مصدر أمني ليبي ما قال إنّها تفاصيل محاولة للإنقلاب على اللواء المتقاعد خليفة حفتر الموالي للإمارات .

وبحسب المصدر فإنّ محاولة الإنقلاب تورط فيها عدد من ضباط النظام السابق المقربين من حفتر.

وأكّد المصدر أن هؤلاء الضباط تعاونوا مع مجموعة تابعة لنجل العقيد الراحل معمر القذافي سيف الإسلام في محاولتهم تلك.

سبب فشل الإنقلاب على حفتر

ونقل موقع “عربي بوست” عن المصدر الأمني سبب فشل محاولة الإنقلاب.

وحصل صدام حفتر على معلومات استخباراتية تؤكد وصول كنان الفيتوري، ابن العقيد مصطفى الفيتوري والموالي للنظام السابق إلى بنغازي.

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وقال المصدر إن “الفيتوري” وصل بعد تنسيقه مع قيادات عسكرية كبيرة مقربة من “حفتر”؛ لفتح مكاتب تتبع سيف الإسلام في المنطقة الشرقية.

“عشرة ملايين دولار أمريكي”

وأضاف المصدر، أن الفيتوري عاد بعد خروجه منذ ثورة فبراير 2011، حاملاً مبلغاً مالياً يقدَر بـ 10 ملايين دولار أمريكي.

وكشف المصدر أن المبلغ حُوِّل من أشخاص ليبيين مقيمين بروسيا وموالين لسيف الإسلام القذافي.

وكان من المفترض أن يستخدم هذه الأموال لرشوة رجال محيطين بحفتر وتدبير عملية الانقلاب عليه.

اختطاف الفيتوري

وأشار المصدر إلى أن مجموعة مسلحة تابعة لصدام خليفة حفتر، قامت باختطاف الفيتوري والاستيلاء على الأموال التي بحوزته قبل إلقاء القبض عليه.

ولا يزال مصير الفيتوري مجهولاً منذ صدور أوامر من مدير جهاز السيطرة، اللواء عون الفرجاني بإصدار تقرير طبي يفيد بأنه يعاني مرضاً نفسياً.

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