حمد بن جاسم يدعو للتركيز على الجوانب الاقتصادية والاستثمارية بعد المصالحة
حمد بن جاسم
الهدهد

حمد بن جاسم يكشف ما يجب التركيز عليه بعد المصالحة في ظل الظروف الحالية

كتب وطن
0

كشف رئيس مجلس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم ما يجب التركيز عليه بعد والمصرية.

وقال الشيخ حمد بن جاسم عبر “تويتر” إنّه يجب التركيز على الجوانب الاقتصادية والاستثمارية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية لدول المنطقة.

وأشار إلى وجود فرص واعده في بعض هذه الدول.

لكنّ “بن جاسم” قال إنّ الأمر يحتاج إلى تشريعات قانونية مناسبة لتحصين .

وأرجع السبب في ذلك كي لا تتعرض الاستثمارات لأي إشكالات معوقة مثلما حصل من بعض الدول التي قاطعت ، فأصبحت الاستثمارات في مهب الريح.

وأضاف أنّ المصالح المشتركة تقتضي إبعاد الاستثمارات عن أي تأثيرات سياسية سلبية.

وطالب أن يرسخ احترام الاستثمارات بوجود التشريعات التي تحمي الاستثمار قانونياً.

وقال: هذا الموضوع بحاجة إلى وقت وجهد لإقناع المستثمر وتشجيعه بعد بعض الشواهد السلبية التي لمسناها أثناء الخلاف المؤسف.

وكان الشيخ حمد، رحب بإعلان المصالحة وفتح الأجواء والحدود البرية والبحرية مع بلاده.

ورفض “بن جاسم” الخوض (الآن) في ملابسات وتفاصيل وكيفية وأسباب ابتداء هذه الأزمة، وهي الأخطر والأصعب في تاريخ منظومة مجلس التعاون الخليجي.كما قال

الى ذلك، ، دعا حمد بن جاسم إلى فتح حوار بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران، مؤكدا ضرورة “عدم المراهنة” على التوتر القائم بين واشنطن وطهران.

اقرأ أيضاً: حمد بن جاسم ينصح قادة الخليج باغتنام هذه الفرصة التي لن تتكرر وهذا ما قاله عن إيران

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

قد يعجبك ايضا
تقارير

“بلومبرغ”: هكذا يحمي أثرياء سعوديون ثرواتهم من حملة “التطهير”…

القفز خارج حقول الغاز والنفط .. رئيس غرفة قطر يكشف أبعاد “رؤية قطر 2030”

الهدهد

خبير اقتصادي سعودي يفجر مفاجأة: احتياطي العملة الأجنبية للمملكة فقد 30 مليار دولار في…

الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني.. قبل ان يفتح فمه ويتكلم، قلبوا الدنيا. فلماذا يخشونه؟

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.