حمد بن جاسم يكشف ما يجب التركيز عليه بعد المصالحة في ظل الظروف الحالية

كشف رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم ما يجب التركيز عليه بعد المصالحة الخليجية والمصرية.

وقال الشيخ حمد بن جاسم عبر “تويتر” إنّه يجب التركيز على الجوانب الاقتصادية والاستثمارية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية لدول المنطقة.

وأشار إلى وجود فرص واعده في بعض هذه الدول.

بعد المصالحة الخليجية والمصرية، يجب التركيز على الجوانب الاقتصادية والاستثمارية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية لدول المنطقة. فهناك فرص واعده في بعض هذه الدول — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) January 16, 2021

لكنّ “بن جاسم” قال إنّ الأمر يحتاج إلى تشريعات قانونية مناسبة لتحصين الاستثمارات.

وأرجع السبب في ذلك كي لا تتعرض الاستثمارات لأي إشكالات معوقة مثلما حصل من بعض الدول التي قاطعت قطر، فأصبحت الاستثمارات في مهب الريح.

ولكن الأمر يحتاج إلى تشريعات قانونية مناسبة لتحصين الاستثمارات حتى لا تتعرض لأي إشكالات معوقة مثلما حصل من بعض الدول التي قاطعت قطر، فأصبحت الاستثمارات في مهب الريح. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) January 16, 2021

وأضاف أنّ المصالح المشتركة تقتضي إبعاد الاستثمارات عن أي تأثيرات سياسية سلبية.

وطالب أن يرسخ احترام الاستثمارات بوجود التشريعات التي تحمي الاستثمار قانونياً.

وقال: هذا الموضوع بحاجة إلى وقت وجهد لإقناع المستثمر وتشجيعه بعد بعض الشواهد السلبية التي لمسناها أثناء الخلاف المؤسف.

المصالح المشتركة تقتضي إبعاد الاستثمارات عن أي تأثيرات سياسية سلبية وأن يرسخ احترام الاستثمارات بوجود التشريعات التي تحمي الاستثمار قانونياً. وهذا الموضوع بحاجة إلى وقت وجهد لإقناع المستثمر وتشجيعه بعد بعض الشواهد السلبية التي لمسناها أثناء الخلاف المؤسف. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) January 16, 2021

وكان الشيخ حمد، رحب بإعلان المصالحة وفتح السعودية الأجواء والحدود البرية والبحرية مع بلاده.

ورفض “بن جاسم” الخوض (الآن) في ملابسات وتفاصيل وكيفية وأسباب ابتداء هذه الأزمة، وهي الأخطر والأصعب في تاريخ منظومة مجلس التعاون الخليجي.كما قال

الى ذلك، ، دعا حمد بن جاسم إلى فتح حوار بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران، مؤكدا ضرورة “عدم المراهنة” على التوتر القائم بين واشنطن وطهران.

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