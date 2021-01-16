شرطة الكابيتول كانت على علم بمخطط الاقتحام
الكابيتول
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الفرصة الأخيرة.. صحيفة أمريكية تفجر مفاجأة حول اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكابيتول

كتب وطن
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كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الامريكية، أن شرطة الأمريكي، كانت على علم أن مبنى الكونغرس سيكون هدفاً للمحتجين بواشنطن قبل ثلاثة أيام من أعمال الشغب.

تحذير أمني من اختراق الكابيتول

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن تقرير أمني حذر من احتمال استخدام العنق من قبل المتظاهرين وإمكانية استهداف . حيث تضمن التقرير معطيات استخباراتية من 12 صفحة.

وأشار التقرير الأمني إلى احتمالية مشاركة آلاف المتظاهرين في مسيرة في وسط مدينة واشنطن، وقد يكون بينهم العديد من المتطرفين المسلحين.

وحسب الصحيفة، فقد شددت الوثيقة على أن الحشد الغاضب سيتوجه إلى الكونغرس، وقال التقرير. “يرى أنصار أن السادس من يناير 2021 هو الفرصة الأخيرة لإعادة النظر في نتائج الانتخابات الرئاسية”.

وقال التقرير الأمني حينها: “قد يزيد الشعور اليأس والإحباط، من اندفاع الحشود نحو العنف، وبخلاف المرات السابقة. سيكون هدف أنصار ترامب على الأغلب، مبنى الكونغرس بالذات”.

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مخطط 6 يناير

الجدير ذكره، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي في فرجينيا، قام قبل يوم من أعمال الشغب، بتحذير الزملاء في واشنطن من وجود خطط لدى بعض المواطنين، لارتكاب أعمال عنف في 6 يناير في العاصمة، عندما سيصادق الكونغرس على فوز في الانتخابات الرئاسية.

أنصار ترامب اقتحموا الكابيتول

إلى جانب ذلك اقتحم أنصار ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي لمنع التصديق على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية، الأمر الذي أثار شغباً عارماً بواشنطن.

وعلى إثر ذلك تحرك الكونجرس الأمريكي وطالب بعزل دونالد ترامب قبل انتهاء فترته الرئاسية في العشرين من الشهر الجاري.

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