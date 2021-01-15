“يا تدفعين يا ننشر” .. ريم النجم تكشف من سرب الفيديو الفاضح لها وماذا طلبوا منها!

كشفت الإعلامية الكويتية من أصول سعودية ريم النجم تفاصيل تسريب مقطع الفيديو الفاضح لها .

ولفتت ريم النجم إلى أنها تعرضت للابتزاز وطولبت بدفع مبلغ مالي مقابل عدم نشر مقطع الفيديو.

صديقة سربت المقطع الفاضح!

وقالت “ريم” خلال لقاء في برنامج الإعلامية مي العيدان، إن الفيديو سرب عن طريق صديقة مقربة جداً لها وهي من قامت بتصوير المقطع.

وأضافت: “المبتزون طلبوا مني مبلغ مالي قيمته 30 ألف دينار مقابل عدم نشر الفيديو”.

ريم النجم : تعرضت للابتزاز بسبب فيديو الرقص والفيديو خدش الحياء بالنسبة لي لاني ماحب اظهر بهذه الصورة ولكن مستحيل اعطيه 30 الف دينار .. pic.twitter.com/JYJU64uK6K — مشاهير `و` خرابيط! (@_jiif) January 15, 2021

الفيديو الفاضح مقابل المال!

وأوضحت النجم، أن بعض الأشخاص أرسلوا لها رسالة عبر رقمها الخاص في تطبيق “واتساب”، متضمنة مقطع الفيديو، ورسالة فحواها: “يا تدفعين يا ننشر”.

متابعةً: “الرقم الذي أرسل لها تلك الرسالة كان رقما أمريكيا. وهذه كانت حيلة كي يهرب صاحبها من المساءلة القانونية”.

ورفضت ريم الدفع وقبلت بالفضيحة، مشيرة إلى أنها رفضت الاستجابة لخوفها من استمرار عملية الابتزاز.

وأقرت أن الفيديو المسرب كان خادشاً للحياء.

وقالت: “ما كنت أحب أظهر بهذه الصورة لكن كنت مستحيل أدفع هذا المبلغ”.

وعن ردة فعلها عند انتشار المقطع، قالت: “فكرت في رد فعل أمي وإخواني وبناتي لأن الفيديو هزني وفعلاً ما كنت أحب حد يشوفني بهذه الصورة”.

وعبرت عن دهشتها من وجود أعداء لها لأنها شخصية مسالمة، وفق تعبيرها.

ومؤخراً، فجّرت ريم النجم جدلاً بعد انتشار فيديو لها وهي تتراقص وتتمايل بطريقة جريئة.

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