من هي وكيف توفيت الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح؟ .. ستدفن في ذكرى وفاة والدها

توفيت الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح عن عمر يناهز الـ 49 عاماً، وذلك وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية “كونا”.

الديوان الأميري ينعى دون ذكر سبب الوفاة

ونعى الديوان الأميري الكويتي الشيخة فضاء وقال إنه سيوارى جثمانها بعد عصر الجمعة، دون تفاصيل عن سبب الوفاة.

الديوان الأميري ينعى المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح https://t.co/ToE5sOSs8u#كونا #الكويت — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) January 14, 2021

من هي الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح؟

الشيخة فضاء هي ابنة أمير الكويت السابق جابر الصباح وهي أخت الأمير الراحل السابق صباح جابر الصباح والذي توفي في نهاية العام الماضي 2020 م، فيما يوافق اليوم الجمعة ذكرى وفاة والدها الأمير جابر الصباح.

“ستدفن في ذكرى وفاة والدها”

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع وفاة الشيخة الكويتية وأطلقوا هشتاغاً حمل اسمها معبرين فيه عن حبهم للعائلة الحاكمة في الكويت.

اليوم ذكرى وفاة #الشيخ_جابر_الأحمد_الصباح امير القلوب رحمك الله .. بنفس يوم دفان بنته اليوم الجمعه بإذن الله 15/1/2021 #فضاء_جابر_الأحمد_الصباح

اللهم ارحمهم ويغمد روحهم الجنة يااارب 💔🙌🏼 pic.twitter.com/WvNUVhel6D — 𝑊 🌸 (@_walajmi) January 14, 2021

اللهم ان #فضاء_جابر_الأحمد_الصباح في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار وانت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه انك انت الغفور الرحيم. — Gee (@ghaliabm4) January 15, 2021

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سبحان مقدر الأقدار الي يخلي دفان بنته #فضاء_جابر_الأحمد_الصباح بنفس يوم وفاته. جنه الله يخبرنا الطيبين محد ينساهم بالدعاء وان الله ارحم الراحمين ❤❤❤❤ https://t.co/uoxcC9pupG — منى فهد (@MonaFahadHamad_) January 15, 2021

#فضاء_جابر_الأحمد_الصباح مثال رفيع لشخصيه البنت الكويتيه،

يضرب بها المثل بحسن التعامل والتواضع والاحترام .

معروفه بين زميلات المدرسه بإسم فضاء جابر لكن يكشفها شبهها الكبير بابيها #دستور_الحب❤️رحمك الله يا فضاء💔 — الدَّلالْ كِلَّه (@aldalal_killa) January 15, 2021

اللهم يا رحمن يا رحيم ارحم واغفر لعبدتك #فضاء_جابر_الأحمد_الصباح، اللهم ثبتها عند السؤال، اللهم اغسلها بالماء و الثلج و البرد، اللهم ابدلها داراً خيراً من دارها واهلاً خيراً من اهلها، اللهم اسكنها ارقى جنات النعيم و اجمعها بأبي جابر الاحمد و اخي نايف الجابر و من تحب فيمن عندك💔 — انتصار بنت جابر الاحمد الصباح (@ejajms) January 14, 2021

وفي ديسمبر 2020 توفي الشيخ ناصر صباح الأحمد النجل الأكبر للأمير الراحل صباح الأحمد بعد 3 اشهر من وفاته.

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