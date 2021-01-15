وفاة الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح في ذكرى رحيل والدها
وفاة الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح في ذكرى رحيل والدها
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من هي وكيف توفيت الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح؟ .. ستدفن في ذكرى وفاة والدها

كتب وطن
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توفيت الشيخة عن عمر يناهز الـ 49 عاماً، وذلك وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية “كونا”.

الديوان الأميري ينعى دون ذكر سبب الوفاة

ونعى الديوان الأميري الكويتي الشيخة فضاء وقال إنه سيوارى جثمانها بعد عصر الجمعة، دون تفاصيل عن سبب الوفاة.

من هي الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح؟

الشيخة فضاء هي ابنة وهي أخت الأمير الراحل السابق صباح جابر الصباح والذي توفي في نهاية العام الماضي 2020 م، فيما يوافق اليوم الجمعة ذكرى وفاة والدها الأمير جابر الصباح.

“ستدفن في ذكرى وفاة والدها”

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع وفاة الشيخة الكويتية وأطلقوا هشتاغاً حمل اسمها معبرين فيه عن حبهم للعائلة الحاكمة في الكويت.

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وفي ديسمبر 2020 توفي الشيخ ناصر صباح الأحمد النجل الأكبر للأمير الراحل صباح الأحمد بعد 3 اشهر من وفاته.

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