الشرطة الكويتية تحقق في جريمة سلوى
الشرطة الكويتية
حياتنا

منطقة سلوى في الكويت تهتزّ على وقع جريمة مروعة ارتكبها متعاطي مخدرات!

كتب وطن
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شهدت منطقة سلوى في الكويت اليوم الجمعة جريمة قتل مروّعة .

وذكرت حسابات كويتية نقلاً عن وزارة الداخلية أن شخصاً تحت تأثير المخدرات قتل مواطنا خنقاً في منطقة سلوى.

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و تم العثور على جثة الضحية داخل سيارته.

وبانتقال رجال الامن وجدوا صديق المتوفى وأفاد بأن شخصا قام بخنقه.

في غضون ذلك، زود الصديق رجال الأمن باسمه الأول، وتم طلب الاسعاف لكن المواطن كان قد فارق الحياة .

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