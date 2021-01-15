منطقة سلوى في الكويت تهتزّ على وقع جريمة مروعة ارتكبها متعاطي مخدرات!

شهدت منطقة سلوى في الكويت اليوم الجمعة جريمة قتل مروّعة .

وذكرت حسابات كويتية نقلاً عن وزارة الداخلية أن شخصاً تحت تأثير المخدرات قتل مواطنا خنقاً في منطقة سلوى.

اقرأ أيضاً: حكم تاريخي ضد “السجين النصاب”.. غلب الشيطان بعدما انتحل صفة شيخ من الاسرة الحاكمة بالكويت

و تم العثور على جثة الضحية داخل سيارته.

وبانتقال رجال الامن وجدوا صديق المتوفى وأفاد بأن شخصا قام بخنقه.

في غضون ذلك، زود الصديق رجال الأمن باسمه الأول، وتم طلب الاسعاف لكن المواطن كان قد فارق الحياة .

وزارة الداخلية :

• قتل شخص تحت تأثير المخدرات مواطنا خنقاً في منطقة سلوى و تم العثور على جثة مواطن داخل سيارته في منطقة سلوى، وبانتقال رجال الامن وجدوا صديق المتوفى وأفاد بأن شخصا قام بخنقه، وزود رجال الأمن باسمه الأول، وتم طلب الاسعاف لكن المواطن كان قد فارق الحياة . pic.twitter.com/iIuRuX9wRb — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) January 15, 2021

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك