ماذا قال زيدان عقب خسارته أمام “أتلتيكو” بلباو وتوديع كأس السوبر الإسباني؟!

نشرت الصحف الإسبانية اليوم الجمعة، عن تصريحات صحفية لمدرب ريال مدريد الإسباني الفرنسي ذو الأصول الجزائرية زين الدين زيدان 48 عاماً، في تعقيبه على خسارة فريقه بهدفين مقابل هدف وحيد أمام المنافس أتلتيكو بلباو في الدور النصف النهائي من كأس السوبر الإسباني، الذي جمع كلا الفريقين الليلة الماضية على ملعب ” لا روزاليدا” الخاص بنادي فريق ملقا الإسباني.

وصرح مدرب الفريق ” الملكي” الإسباني زين الدين زيدان في مقابلة صحفية له عقب خسارة فريقه أمام بلباو، قائلاً: إن ” الشوط الأول كان صعباً علينا، ولم ندخل المباراة بشكل جيد، وبيلباو سجلوا هدفين من فرصتين وهذا صعب، ثم قدمنا شوطاً ثانياً أفضل، وصنعنا الفرص وسجلنا هدفاً، مضيفاً أننا لم نقرأ الشوط الأول جيداً؛ حيث ضغطوا علينا بقوة وخسرنا الكرة، وبدأنا بطريقة ثم قمنا بتغييرها؛ لأننا لم نكن مرتاحين لمركز مودريتش في الملعب”.

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تغيير المهاجم بنزيما

وبين زيدان، أنه كان يبحث عن تنشيط الهجوم، ولذلك أشركت المهاجم الدومينيكاني “ماريانو دياز” 27 عاماً، كبديل عن بنزيما، لكننا لم ننجح في ذلك، داعيا ً عشاق وجماهير الريال أن تتحلى بالصبر، والفريق بأكمله حاول اليوم، وعلينا أن نقلب هذه الصفحة ونواصل العمل، فلا يمكن أن نصاب بالجنون الآن.

أضاف المدرب الفرنسي، قائلاً: ” لا أعتقد أن الجماهير سئمت من هازارد، ويجب التحلي بالصبر معه، واليوم لم يكن هو الأزمة، بل بدأنا المباراة بشكل سيئ، لكننا ظهرنا بأداء جيد في الشوط الثاني”.

واستكمل زيدان، “علينا أن نستمر في العمل، ونحاول أن نستريح جيداً ونفكر في المباراة التالية، سيكون هناك المزيد من الضوضاء الخارجية بعد الإقصاء، لكننا نفكر في مواصلة العمل”.

ليس فشلاً

وأوضح زيدان في مقابلته الصحفية، هل تريدون منا أن نتوقف ولا نكمل الموسم لفريق ريال مدريد عقب هذه الخسارة؟!

فهذا ليس فشلاً؛ لأننا حاولنا، وما يتعين علينا القيام به هو الاستمرار في العمل وتغيير الديناميكيات، واللعب كفريق واحد؛ لأن ما يحدث في الخارج سيظل كما هو ولن يتغير.

الفرنسي زيدان مدرب #ريال_مدريد: علينا أن نستمر في العمل ونحاول أن نستريح جيدا ونفكر في المباراة التالية.. سيكون هناك المزيد من الضوضاء الخارجية بعد الخسارة والإقصاء من كأس السوبر الإسباني pic.twitter.com/aMiOuyRCYA — قنوات الكاس (@alkasschannel) January 15, 2021

يشار إلى أن فريق ريال مدريد قد تم إقصاءه من الدور النصف النهائي من كأس السوبر الإسباني، أمام المنافس الشرس الذي قدم أداءً جيداً في المباراة ” أتلتيكو بلباو”، حيث انتهت المباراة بفوز البارسكيين بهدفين مقابل هدف وحيد لفريق ” الملكي الإسباني”، ليواجه فريق برشلونة الإسباني في مباراة القمة والإثارة، مساء يوم الأحد القادم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

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