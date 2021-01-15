لماذا تراجع واتساب عن شروطه التي أربكت مستخدميه بسبب انتهاك خصوصيتهم!؟

بعد الضجة التي أحدثها طلب واتساب من مستخدمي تطبيق التواصل الاشهر الموافقة على شروط استخدام جديدة تتيح له تشارك مزيد من البيانات مع “فيسبوك”، تراجع عن خطوته هذه.

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وقال في بيان: “لن يعد بمقدور المستخدمين مراجعة شروطه المحدثة والموافقة عليها بحلول الثامن من فبراير/شباط، وإلا سيجري وقف حساباتهم أو حذفها بحلول هذا الموعد”.

وأكد أنه سيعيد خططه إلى ما بعد مايو المقبل.

Thank you to everyone who’s reached out. We're still working to counter any confusion by communicating directly with @WhatsApp users. No one will have their account suspended or deleted on Feb 8 and we’ll be moving back our business plans until after May – https://t.co/H3DeSS0QfO — WhatsApp (@WhatsApp) January 15, 2021

وأضاف: سوف نتأكد من أن المستخدمين لديهم متسع من الوقت لمراجعة وفهم الشروط.

وطمأن المستخدمين بأنه لم يخطط مطلقًا لحذف أي حسابات بناءً على ذلك ولن يقوم بذلك في المستقبل.

We will make sure users have plenty of time to review and understand the terms. Rest assured we never planned to delete any accounts based on this and will not do so in the future. — WhatsApp (@WhatsApp) January 15, 2021

“شروط واتساب الجديدة تنتهك الخصوصية”

ونصت شروط خدمة واتساب الجديدة على مشاركة رقم الهاتف مع شركات فيسبوك الأخرى، وصورة الحساب، ونشاطات المستخدم، وعنوانه الرقمي IP، وموقعه ولغته وعدد من التفضيلات الأخرى.

واعتبر مستخدمو التطبيق هذه الشروط تنتهك خصوصيتهم ما دفع كثيرين الى ترك التطبيق .

تطبيقات بديلة

وبعد الضجة التي تسبب بها whatsapp، ذاع صيت تطبيق تراسل تركي يدعى “بيب”، أطلقته شركة “توركسيل” التركية للاتصالات.

ويمكن الاعتماد على “بيب” كبديل لتطبيقات المراسلة الغربية الشهيرة ومنها واتساب.

وسجّل التطبيق ملايين المشتركين الجدد بعد طلب واتساب الشروط الجديدة من مستخدميه.

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