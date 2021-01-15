واتساب يتراجع عن سياسة الخصوصية الجديدة التي اثارت ضجة مستخدميه
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حياتنا

لماذا تراجع واتساب عن شروطه التي أربكت مستخدميه بسبب انتهاك خصوصيتهم!؟

كتب وطن
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بعد الضجة التي أحدثها طلب من مستخدمي تطبيق التواصل الاشهر الموافقة على شروط استخدام جديدة تتيح له تشارك مزيد من البيانات مع “”، تراجع عن خطوته هذه.

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وقال في بيان: “لن يعد بمقدور المستخدمين مراجعة شروطه المحدثة والموافقة عليها بحلول الثامن من فبراير/شباط، وإلا سيجري وقف حساباتهم أو حذفها بحلول هذا الموعد”.

وأكد أنه سيعيد خططه إلى ما بعد مايو المقبل.

وأضاف: سوف نتأكد من أن المستخدمين لديهم متسع من الوقت لمراجعة وفهم الشروط.

وطمأن المستخدمين بأنه لم يخطط مطلقًا لحذف أي حسابات بناءً على ذلك ولن يقوم بذلك في المستقبل.

“شروط واتساب الجديدة تنتهك

ونصت شروط خدمة واتساب الجديدة على مشاركة رقم الهاتف مع شركات فيسبوك الأخرى، وصورة الحساب، ونشاطات المستخدم، وعنوانه الرقمي IP، وموقعه ولغته وعدد من التفضيلات الأخرى.

واعتبر مستخدمو التطبيق هذه الشروط تنتهك خصوصيتهم ما دفع كثيرين الى ترك التطبيق .

تطبيقات بديلة

وبعد الضجة التي تسبب بها whatsapp، ذاع صيت تطبيق تراسل تركي يدعى “بيب”، أطلقته شركة “توركسيل” التركية للاتصالات.

ويمكن الاعتماد على “بيب” كبديل لتطبيقات المراسلة الغربية الشهيرة ومنها واتساب.

وسجّل التطبيق ملايين المشتركين الجدد بعد طلب واتساب الشروط الجديدة من مستخدميه.

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