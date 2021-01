بعد الضجة التي أحدثها طلب واتساب من مستخدمي تطبيق التواصل الاشهر الموافقة على شروط استخدام جديدة تتيح له تشارك مزيد من البيانات مع “فيسبوك”، تراجع عن خطوته هذه.

موسم الهجرة بدأ من “واتساب” إلى “سيجنال”!

وقال في بيان: “لن يعد بمقدور المستخدمين مراجعة شروطه المحدثة والموافقة عليها بحلول الثامن من فبراير/شباط، وإلا سيجري وقف حساباتهم أو حذفها بحلول هذا الموعد”.

وأكد أنه سيعيد خططه إلى ما بعد مايو المقبل.

Thank you to everyone who’s reached out. We're still working to counter any confusion by communicating directly with @WhatsApp users. No one will have their account suspended or deleted on Feb 8 and we’ll be moving back our business plans until after May – https://t.co/H3DeSS0QfO

— WhatsApp (@WhatsApp) January 15, 2021