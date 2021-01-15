فريق لاتسو الإيطالي
فريق لاتسو الإيطالي
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“شاهد” لاتسيو يقلب الطاولة على روما بثلاثية نظيفة في قمة الديربي الإيطالي

كتب وطن
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حقق فريق لاتسيو في قمة الديربي الإيطالية مساء اليوم الجمعة الفوز على فريق الإيطالي ” ” بثلاثية نظيفة دون رد، ضمن منافسات الجولة ال 18 من الممتاز، في مباراة جمعت الفريقين على ملعب ” الأوليمبيكو”.

هدفي لاتسيو في الشوط الأول

وجاء هدف التقدم لفريق لاتسيو الإيطالي في الدقيقة ال 14 من مجريات أحداث الشوط الأول عن طريق المهاجم الإيطالي “تشيرو إيموبيلي” 30 عاماً سجلها اللاعب في شباك روما الإيطالي، وفي الدقيقة ال23 أحرز لاعب الوسط الإسباني “لويس ألبيرتو” 28 عاماً، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق لاتسيو بهدفين نظيفين دون رد.

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والهدف الثالث

وشهدت مجريات الشوط الثاني السيطرة من فريق لاتسيو، إلى جانب الضغط على لاعبي روما داخل مناطقهم وتهديد أكثر من مرة شباك الفريق، ليسجل بعد محاولات مستمرة في الدقيقة ال 67 من تسجيل الهدف الثالث عن طريق الإسباني ألبيرتو الذي أحرز الهدف الثاني، لتنتهي المباراة بفوز لاتسيو ” ” بثلاثية نظيفة في قمة الديربي أمام المنافس الذي لم يقدم أداءً جيداً روما ” ” دون تسجيله أي من الأهداف في الدوري الإيطالي الممتاز.

وبهذا الفوز الكبير لفريق لاتسيو ” النسور”، يحتل المركز السابع في الترتيب برصيد 31 نقطة، بينما تجمد فريق روما ” الذئاب” عند 34 نقطة عقب هذه الخسارة في المركز الثالث، بفارق 4 نقاط عن المتصدر الميلان برصيد 40 نقطة، في دوري الإيطالي الممتاز.

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