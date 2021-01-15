نجح فريق طلائع الجيش المصري مساء اليوم الجمعة، في تحقيق أول فوز له على فريق وادي دجلة بهدف نظيف دون رد، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري الدرجة الممتازة، التي جمعت كلا الفريقين على ملعب ” استاد جهاز الرياضة العسكري”.

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طلائع الجيش وهدف الفوز

وجاء هدف اللقاء الوحيد لفريق طلائع الجيش عن طريق لاعب جناح الظهير الأيسر المصري أحمد سمير 26 عاماً، بركلة جزاء سجلها اللاعب في شباك مرمى وادي دجلة في الدقيقة ال 62 من مجريات أحداث الشوط الثاني، لينتهي اللقاء بفوز طلائع الجيش وخطفه ثلاثة نقاط ثمينة في أول فوز له في الدوري المصري على حساب وادي دجلة.

وبهذا الفوز الصعب لطلائع الجيش على فريق وادي دجلة، رفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز السابع العشر، بينما تجمد فريق وادي دجلة عند 6 نقاط في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

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