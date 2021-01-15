مباراة بيراميدز والمقاولون العرب
مباراة بيراميدز والمقاولون العرب
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“شاهد” أصحاب الأرض بيراميدز يتفوق على المقاولون العرب بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد

كتب وطن
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تغلب فريق المصري على فريق الضيف بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد، في إطار منافسات الجولة السابعة من الممتاز، والتي جمعت كلا الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب ” استاد الدفاع الجوي”.

أحمد سامي والهدف الأول

وافتتح فريق بيراميدز في وقت متأخر من نهاية أحداث الشوط الأول عن طريق المدافع ولاعب خط الوسط أحمد سامي 28 عاماً في الدقيقة ال 42 في شباك مرمى المقاولون، لينتهي أحداث الشوط الأول بتقدم أصحاب الدار بيراميدز بهدف نظيف دون رد.

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هدفي رمضان صبحي

ومع مجريات أحداث الشوط الثاني بين الفريقين، استطاع بيراميدز مرة أخرى من إحراز هدفي في الدقيقتين ال61 وال85 عن طريق لاعب الأهلي السابق ومهاجم فريق بيراميدز رمضان صبحي 23 عاماً، بينما سجل فريق الضيف المقاولون هدف الشرف في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل بواسطة المهاجم التونسي هيثم جويني 27 عاماً في شباك مرمى بيراميدز، لينتهي اللقاء بفوز المستضيف بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد.

وبهذه النتيجة، رفع فريق بيراميدز رصيده إلى 12 نقطة ليحتل المركز الرابع، بفارق 4 نقاط عن المتصدر الأهلي المصري “القرن”، بينما فريق الضيف الخاسر المقاولون العرب رصيده عند 4 نقاط في المركز السادس عشر من ترتيب الدوري المصري الممتاز.

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