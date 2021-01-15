“شاهد” أصحاب الأرض بيراميدز يتفوق على المقاولون العرب بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد

تغلب فريق بيراميدز المصري على فريق الضيف المقاولون العرب بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد، في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، والتي جمعت كلا الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب ” استاد الدفاع الجوي”.

أحمد سامي والهدف الأول

وافتتح فريق بيراميدز في وقت متأخر من نهاية أحداث الشوط الأول عن طريق المدافع ولاعب خط الوسط أحمد سامي 28 عاماً في الدقيقة ال 42 في شباك مرمى المقاولون، لينتهي أحداث الشوط الأول بتقدم أصحاب الدار بيراميدز بهدف نظيف دون رد.

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📸 فوز مستحق على المقاولون العرب بأقدام رمضان صبحي ورأسية سامي. 💪#بيراميدز_المقاولون | #بيراميدز pic.twitter.com/CvVKMMFM4t — Pyramids FC (@pyramidsfc) January 15, 2021

هدفي رمضان صبحي

ومع مجريات أحداث الشوط الثاني بين الفريقين، استطاع بيراميدز مرة أخرى من إحراز هدفي في الدقيقتين ال61 وال85 عن طريق لاعب الأهلي السابق ومهاجم فريق بيراميدز رمضان صبحي 23 عاماً، بينما سجل فريق الضيف المقاولون هدف الشرف في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل بواسطة المهاجم التونسي هيثم جويني 27 عاماً في شباك مرمى بيراميدز، لينتهي اللقاء بفوز المستضيف بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد.

#بيراميدز يسقط #المقاولون_العرب ١/٣

أحرز ثلاثية بيراميدز أحمد سامي هدف في الدقيقة ٤٢، ورمضان صبحي هدفين في الدقيقتين ٦١ و٨٥ بينما أحرز هيثم الجويني هدف المقاولون الوحيد في الدقيقة ٩٣#الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/sKjcPOJhaG — WATCH iT! (@WatchiTMENA) January 15, 2021

وبهذه النتيجة، رفع فريق بيراميدز رصيده إلى 12 نقطة ليحتل المركز الرابع، بفارق 4 نقاط عن المتصدر الأهلي المصري “القرن”، بينما فريق الضيف الخاسر المقاولون العرب رصيده عند 4 نقاط في المركز السادس عشر من ترتيب الدوري المصري الممتاز.

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