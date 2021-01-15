ذي يزن بن هيثم بن طارق ولي عهد عمان يتعرّض لحملة تشكيك وردّ قوي من “الشاهين”

تعرض ذي يزن بن هيثم بن طارق ولي عهد سلطنة عمان لحملة إساءة وتشكيك من قبل الذباب الإلكتروني.

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ورد المغرد العماني الشهير “الشاهين” على تلك الحملة مشاركاً منشورات لحسابات وهمية هاجمت ولي العهد العماني.

حملة مسعورة ومقالات مأجورة ضد سلطنة عمان!

وقال الشاهين: أعزائي كسير وعوير، متى تتعلمون انكم مهما بذلتم فلن تستحمروا الشعب العماني حتى قيام الساعة؟.

وتابع: أدمغتنا قيد الاستخدام، وليست بحالة الوكالة، وعقولنا ليست كعقولكم وأصلنا ليس كأصلكم ووطنيتنا غير مرتبطة بسعر صرف الدولار كوطنيتكم.

١- اعزائي كسير وعوير

متى تتعلمون أنكم مهما بذلتم فلن تستحمروا الشعب العماني،،،حتى قيام الساعة

فأدمغتنا قيد الاستخدام،،،وليست بحالة الوكالة

وعقولنا ليست Pentium II كعقولكم

وأصلنا ليس China Duplicate،،كأصلكم

ووطنيتنا غير مرتبطة بسعر صرف الدولار كوطنيتكم

الان سأنبئكم بمكامن فشلكم pic.twitter.com/WQ5EscsXzo — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) January 14, 2021

وأضاف: انتجتم من ٢٠١٠-٢٠٢٠ مئات المقالات بواسطة مئات المأجورين لتتحدث عن مستقبل قاتم وصراع على السلطة.

علاوة على ذلك، تضمنت المقالات اشاعات عن حرب اهلية وانهيار اقتصادي وشلل للدولة، لكنهم فشلوا.

٢- عكفتم خلال الفترة من ٢٠١٠-٢٠٢٠ على انتاج مئات المقالات بواسطة مئات المأجورين حول العالم لتتحدث عن مستقبل قاتم وصراع على السلطة وحرب اهلية وانهيار اقتصادي وشلل تام للدولة في حال شغور منصب السلطان

وبالغتم الوصف والتهويل،،فوجدتم ان #المقام_الخالد يحمي عمان وهو بجوار ربه،،ففشلتم — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) January 14, 2021

وأكد أنه منذ الساعات الاولى لتولي السلطان هيثم مقاليد الحكم عادوا لاستئجار الاقلام للتشكيك بكفاءته في ظل الازمات الدولية.

٣-منذ الساعات الاولى لتولي #المقام_السامي مقاليد الحكم عدتم لاستئجار الاقلام حول العالم للتشكيك بكفاءته في ظل الازمات الدولية وقد قمنا بالرد عليهم جماعات وأفراد من الخليج والعرب، من استراليا وايطاليا، من فنلندا و أمريكا، من بريطانيا وفرنسا، ومن الهند واسرائيل،،فنجح مقامه،،وفشلتم — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) January 14, 2021

بعد ذلك، يضيف الشاهين أنهم عادوا لاستئجار الاقلام مرة أخرى للتحدث عن تطبيع عماني مع العدو الصهيوني.

ورصد ما معدله مقال كل ٣٦ ساعة، وبشتى القنوات والصحف، وبمختلف الوعود الزمنية “فصدقتم الكذبة بمفردكم، ففشلتم”.

٤- عدتم فاستأجرتم الاقلام كرة أخرى للتحدث عن تطبيع عماني مع العدو الصهيوني، بمعدل مقال كل ٣٦ ساعة، وبشتى القنوات والصحف، وبمختلف الوعود الزمنية، غداً، بعد اسبوع، بعد اسبوعين، قريباً، قبل الانتخابات الامريكية، قبل مغادرة ترامبب، بعد قدوم بايدن،،،فصدقتم الكذبة بمفردكم،،ففشلتم — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) January 14, 2021

واستطرد: واصلتم كيل المقالات لعمان لتهويل الوضع الاقتصادي بشكل مخيف وغير مسبوق بقصد احباط المستثمرين.

وأكمل: كذبتم غير ذات مرة ان عمان ستقايض سياسة الحياد بقروض مليارية، فاكتفينا نحن بما لدينا وأنتم بالديون والأزمات غرقتم، ففشلتم.

٥- وواصلتم كيل المقالات لعمان لتهويل الوضع الاقتصادي بشكل مخيف وغير مسبوق،والى الان، وكأن عمان غرقت بسببها الى باطن الكرة الارضية،، بقصد احباط المستثمرين، وكذبتم غير ذات مرة ان عمان ستقايض سياسة الحياد بقروض مليارية،،فاكتفينا نحن بما لدينا وانتم بالديون والأزمات غرقتم،،ففشلتم — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) January 14, 2021

“التشكيك بولي عهد سلطنة عمان ذي يزن بن هيثم”

وتساءل: أفبعد هذا تحاولون التشكيك بسمو الوريث السلطاني وكأنما مسيرته كما ألفتم أنتم من أولياء عهود الاخرين ؟؟ .

واستنكر الشاهين” وضعه الوريث السلطاني موضع القابل للابتزاز.

وقال: أتناسيتم أن أسر السلاطين نشأت في محراب المساجد قبل بيوت العلم وتعلمت الاخلاق قبل النطق واكتسبت مكارم الصفات قبل الملك والجاه؟.

٦- أفبعد هذا تحاولون التشكيك بسمو الوريث السلطاني وكأنما مسيرته كما ألفتم أنتم من أولياء عهود الاخرين ؟؟ وتضعونه موضع القابل للابتزاز كالزعتر وباطرفي ؟؟؟ أتناسيتم أن أسر السلاطين نشأت في محراب المساجد قبل بيوت العلم وتعلمت الاخلاق قبل النطق واكتسبت مكارم الصفات قبل الملك والجاه ؟ — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) January 14, 2021

“فضائحهم ملأت جرائد الأرض”

واستكمل: أتناسيتم أن أقدم أسرة حاكمة في شرق الوطن العربي لم يسبق أن تنحني لغير خالقها أو تطيع غير سلطانها او تميل لغير اتجاه قبلتها؟.

واضاف: أم حسبتم انهم كالآخرين الذين ملأت فضائحهم جرائد الأرض بكل اللغات وملأت قضاياهم أروقة المحاكم الدولية بكافة النصوص القانونية.

٧- أتناسيتم أن أقدم أسرة حاكمة في شرق الوطن العربي لم يسبق أن تنحني لغير خالقها أو تطيع غير سلطانها او تميل لغير اتجاه قبلتها؟؟ أم حسبتم انهم كالاخرين الذين ملأت فضائحهم جرائد الارض بكل اللغات وملأت قضاياهم أروقة المحاكم الدولية بكافة النصوص القانونية،،شتان بين الثرى والثريا — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) January 14, 2021

وقال: نبشركم بما ورد في قوله تعالى “علامات وبالنجم هم يهتدون” وبما جاء في النظام الاساسي للدولة وتعديلاته.

وختم بالقول: نبشركم بشعب قوي فاطن لكل محاولات التشكيك وزعزعة الصفوف وزرع الشك واثارة القلاقل فأبشروا بفشلكم فيما مضى وفيما هو آتٍ وأبشروا بفشلكم فيما نطقتم به وفيما تضمرون خبتم وخسئتم.

٨-نبشركم بما ورد في قوله تعالى (علامات وبالنجم هم يهتدون) وبما جاء في النظام الاساسي للدولة وتعديلاته

ونبشركم بشعب قوي فاطن لكل محاولات التشكيك وزعزعة الصفوف وزرع الشك واثارة القلاقل

فأبشروا بفشلكم فيما مضى وفيما هو آتٍ

وأبشروا بفشلكم في ما نطقتم به وفي ما تضمرون

خبتم وخسئتم — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) January 14, 2021

الجدير ذكره، أن ذي يزن بن هيثم بن طارق، أصبح أول ولي عهد في سلطنة عمان وذلك بموجب تعديلات دستورية أصدرها السلطان هيثم بن طارق خلال الأسبوع الماضي.

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