ذي يزن بن هيثم بن طارق ولي عهد سلطنة عمان
ذي يزن بن هيثم بن طارق ولي عهد سلطنة عمان
الهدهد

ذي يزن بن هيثم بن طارق ولي عهد عمان يتعرّض لحملة تشكيك وردّ قوي من “الشاهين”

كتب وطن
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تعرض لحملة إساءة وتشكيك من قبل الذباب الإلكتروني.

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ورد المغرد العماني الشهير “الشاهين” على تلك الحملة مشاركاً منشورات لحسابات وهمية هاجمت ولي العهد العماني.

حملة مسعورة ومقالات مأجورة ضد سلطنة عمان!

وقال الشاهين: أعزائي كسير وعوير، متى تتعلمون انكم مهما بذلتم فلن تستحمروا الشعب العماني حتى قيام الساعة؟.

وتابع: أدمغتنا قيد الاستخدام، وليست بحالة الوكالة، وعقولنا ليست كعقولكم وأصلنا ليس كأصلكم ووطنيتنا غير مرتبطة بسعر صرف الدولار كوطنيتكم.

وأضاف: انتجتم من ٢٠١٠-٢٠٢٠ مئات المقالات بواسطة مئات المأجورين لتتحدث عن مستقبل قاتم وصراع على السلطة.

علاوة على ذلك، تضمنت المقالات اشاعات عن حرب اهلية وانهيار اقتصادي وشلل للدولة، لكنهم فشلوا.

وأكد أنه منذ الساعات الاولى لتولي السلطان هيثم مقاليد الحكم عادوا لاستئجار الاقلام للتشكيك بكفاءته في ظل الازمات الدولية.

بعد ذلك، يضيف الشاهين أنهم عادوا لاستئجار الاقلام مرة أخرى للتحدث عن تطبيع عماني مع العدو الصهيوني.

ورصد ما معدله مقال كل ٣٦ ساعة، وبشتى القنوات والصحف، وبمختلف الوعود الزمنية “فصدقتم الكذبة بمفردكم، ففشلتم”.

واستطرد: واصلتم كيل المقالات لعمان لتهويل الوضع الاقتصادي بشكل مخيف وغير مسبوق بقصد احباط المستثمرين.

وأكمل: كذبتم غير ذات مرة ان عمان ستقايض سياسة الحياد بقروض مليارية، فاكتفينا نحن بما لدينا وأنتم بالديون والأزمات غرقتم، ففشلتم.

“التشكيك بولي عهد سلطنة عمان ذي يزن بن هيثم”

وتساءل: أفبعد هذا تحاولون التشكيك بسمو الوريث السلطاني وكأنما مسيرته كما ألفتم أنتم من أولياء عهود الاخرين ؟؟ .

واستنكر الشاهين” وضعه الوريث السلطاني موضع القابل للابتزاز.

وقال: أتناسيتم أن أسر السلاطين نشأت في محراب المساجد قبل بيوت العلم وتعلمت الاخلاق قبل النطق واكتسبت مكارم الصفات قبل الملك والجاه؟.

“فضائحهم ملأت جرائد الأرض”

واستكمل: أتناسيتم أن أقدم أسرة حاكمة في شرق الوطن العربي لم يسبق أن تنحني لغير خالقها أو تطيع غير سلطانها او تميل لغير اتجاه قبلتها؟.

واضاف: أم حسبتم انهم كالآخرين الذين ملأت فضائحهم جرائد الأرض بكل اللغات وملأت قضاياهم أروقة المحاكم الدولية بكافة النصوص القانونية.

وقال: نبشركم بما ورد في قوله تعالى “علامات وبالنجم هم يهتدون” وبما جاء في النظام الاساسي للدولة وتعديلاته.

وختم بالقول: نبشركم بشعب قوي فاطن لكل محاولات التشكيك وزعزعة الصفوف وزرع الشك واثارة القلاقل فأبشروا بفشلكم فيما مضى وفيما هو آتٍ وأبشروا بفشلكم فيما نطقتم به وفيما تضمرون خبتم وخسئتم.

الجدير ذكره، أن ذي يزن بن هيثم بن طارق، أصبح أول ولي عهد في سلطنة عمان وذلك بموجب تعديلات دستورية أصدرها السلطان هيثم بن طارق خلال الأسبوع الماضي.

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