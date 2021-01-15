بعد الإساءة للأمير نواف الأحمد .. ماذا يفعل وفد أمني من استخبارات أبوظبي بالكويت؟

بعد الإساءة للأمير نواف الأحمد في صحيفة العرب، كشف النقاب عن اجراء وفد أمني من جهاز استخبارات أبوظبي لدولة الكويت .

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “الرأي” الكويتية، فقد ترأس الوفد مدير جهاز استخبارات أبو ظبي اللواء عبد الله يوسف النعيمي، وضم خمسة أعضاء.

وأشارت إلى أن الوفد عقد لقاء مع مسؤولي جهاز أمن الدولة الكويتي.

وقالت إن الإجتماع بحث في سبل التعاون والتنسيق بين الجانبين وتعزيز العلاقات المشتركة، وفق تعبيرها.

ولم تحدد الصحيفة الأسباب المباشرة لهذه الزيارة التي تأتي بعد 10 أيام من انعقاد القمة الخليجية والتي انتهت بالمصالحة .

وتوترت العلاقات بين البلدين، إثر نشر صحيفة “العرب” الممولة إماراتياً تقريراً تعرضت فيه لأمير الكويت نواف الأحمد.

وفي صفحتها الأولى، برز عنوان عريض باسم “أزمة داخلية تفاجئ أمير الكويت المنتشي بنجاح وساطته بين قطر والسعودية”.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية إن الوزارة تواصلت على الفور مع نظيرتها الإماراتية بشأن ما ورد في الصحيفة.

وأعربت الخارجية الكويتية لنظيرتها الإماراتية لهم عن استيائها ورفضها للعبارات التي وردت في مقالة الجريدة والتي تمثل إساءة لدولة الكويت ورموزها.

وأكد المصدر أنّ الوزارة قدّمت مذكرة رسمية تعبر عن موقف دولة الكويت بهذا الشأن.

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ويلاحظ أن الصحيفة نشرت عدداً من المواد تستخف بما تحقق في العُلا وتشكك في نوايا قطر، وتراهن على فشل المصالحة.

ولاحظ مراقبون أن “العرب” تعتبر ما تحقق مصالحة قطرية- سعودية، ولا تشير لوجود أي التزام من الإمارات وعواصم الحصار الأخرى بما اتفق عليه.

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