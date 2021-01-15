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انجي خوري في ورطة بعد إلقاء الأمن الجنائي السوري القبض عليها وهذه تهمتها

كتب وطن
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تحدثت تقارير إخبارية عن أن الأمن الجنائي السوري ألقى القبض على العارضة في محيط منطقة المزة.

وذكرت الأنباء أن القبض على انجي جاء بعد دعوى رفعتها الفنانة اللبنانية شيراز إثر هجومها الأخير عليها والتشهير بها.

وقد أمرت النيابة العامة في سوريا بجلب انجي للتحقيق معها، لكنها لم تتجاوب مع التبليغات التي وصلتها، على أمل أن تنقذها أية وساطة من هذا الامر.

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وتفيد معلومات موقع الفن أن القضية التي تواجهها تتعلق بالقدح والذم والتشهير، إضافة الى دخولها الأراضي اللبنانية خلسة في الأشهر الماضية، لأكثر من مرة.

وفي حال ثبوت موضوع خروجها من سوريا الى لبنان بطريقة غير شرعية، فسوف تواجه السجن لمدة 6 أشهر على الأقل.

هوية انجي خوري جواز سفر انجي خوري

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