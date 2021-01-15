“الفيفا” يعلن انسحاب ” أوكلاند سيتي” من كأس العالم للأندية والدحيل القطري يتأهل بذلك للدور المقبل

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا”، عن انسحاب فريق “أوكلاند سيتي” النيوزلندي نتيجة تفشي وباء فيروس كورونا، مساء اليوم الجمعة، من مسابقات منافسات كأس العالم للأندية، إلى جانب قرار الفيفا بعدم تعويض فريق كبديل عنه، ليتأهل فريق “الدحيل القطري” للدور المقبل من المسابقة عقب ذلك.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا” في بيان صحفي له نشره على موقعه الرسمي، أنه أبلغ من فريق “أوكلاند سيتي”، اليوم أنّه في ضوء جائحة “كوفيد 19” وتدابير الحجر الصحي التي تتطلبها سلطات نيوزيلندا، لن يتمكن النادي من المشاركة في كأس العالم للأندية “FIFA ” 2020م.

الحجر الصحي

وأردف الفيفا، قائلاً: “على الرغم من التواصل المنتظم بين الاتحاد الدولي والنادي والاتحاد النيوزيلندي لكرة القدم واتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم في الأيام الأخيرة الماضية، إلا أنّ متطلبات السلطات النيوزيلندية فيما يتعلق بالعزل والحجر الصحي تتجاوز اختصاص الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، وبالتالي لم يكن من الممكن الوصول إلى حل لاستمرار الفريق في المسابقة”.

اقرأ المزيد: الفيفا يقطع الطريق على مساعي السعودية والإمارات الخبيثة: نقل مونديال 2022 من قطر أمر بعيد الاحتمال

وبين الفيفا، أنها ستقوم بالتعاون مع السلطات القطرية، من أجل تنفيذ برتوكولات الطبية والأمنية الشامل، بما يوفر الضمانات اللازمة للوقاية والسلامة من وباء فيروس كورونا، مضيفاً أن منافسات كأس العالم للأندية ستبقى بين الفرق المتأهلة، وهي ” الدحيل القطري والأهلي المصري وبايرن ميونيخ الألماني وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي والفريق المكسيكي تيغريس”، وسيتأهل الدحيل القطري إلى الدور الثاني، ولكن يبقى شكل المنافسة كماهي بلا تغيير.

🔵 بعد إنسحاب أوكلاند سيتي، البطولة ستصبح 6 فرق، ولن يدخل أي فريق بدلاً من أوكلاند سيتي وسيتم إلغاء مواجهة الدور التمهيدي pic.twitter.com/TObXbuDKvC — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) January 15, 2021

يشار إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، ستجرى قرعة تحديد المواجهات عبر الهواء مباشرة في مدينة “زيورخ” السويسرية في التاسع عشر من شهر يناير من الشهر الجاري.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل جرس الاشتراك