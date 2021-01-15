السلطان هيثم بحكمته يُنهي أزمة البحارة البحرينيين المحتجزين لدى قطر

بعد افراج السلطات القطرية عن البحارة البحرينيين الذين كانوا محتجزين لديها، منذ ديسمبر الماضي نتيجة دخولهم مياهها الإقليمية دون تصريح، تبيّن أنّ وساطة عمانية نجحت في إنهاء الازمة .وفقاً لما ذكرته شبكة “الجزيرة”

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من جهتها، وجهت الخارجية البحرينية شكراً لسلطنة عُمان على جهودها “لإطلاق سراح البحرينيين المحتجزين بقطر وتسهيل عودتهم للمملكة”.

بيان من وزارة الخارجية بشأن الإفراج عن المواطنين البحرينيين الثلاثةhttps://t.co/XZSkQjGcwW — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) January 15, 2021

وقالت إن إفراج قطر عن البحارة “يعكس الروح المطلوبة لاستكمال معالجة الموضوعات العالقة وتعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي”.

وأعربت عن أملها في أن تطلق قطر “سراح بحارة آسيويين يعملون على سفن صيد بحرينية مراعاة لحالتهم الإنسانية”.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية في بيان نشرته الوكالة الرسمية: إن الإفراج “لم يشمل 50 قارباً وبانوشاً ما تزال محتجزة لدى السلطات في الدوحة”.

والأحد الماضي، أعادت البحرين فتح أجوائها أمام الطيران القطري بعد ثلاث سنوات ونصف من الإغلاق.

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