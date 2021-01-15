عزمي بشارة
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إطلالات المفكر عزمي بشارة على شاشة الجزيرة ازعجت “الذباب” فنشروا هذه الإشاعة عنه

كتب وطن
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نفى المفكر العربي البارز الدكتور شائعات الذباب الإلكتروني عن كونه عضواً في في مجلس إدارة .

وأكد” بشارة” في بيانٍ نشر على حسابه الرسمي في فيسبوك أنه لم يعمل يوماً في قناة الجزيرة.

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وقال: “في هذه الصفحة لا نكترث بتكذيب شائعات الذباب وهجمات البعوض الإلكتروني على أنواعه، والذي انتشر على نحو خاص في العقد الأخير منذ الثورات العربية، فلا يعقل أن نجر إلى دوامة الإسفاف هذه”.

ولكن بعض الشائعات تجد طريقها إلى مواقع وصحف وتنشرها بلغة تبدو موضوعية بعد تجريدها من البذاءات. ومنها أن المفكر العربي عزمي بشارة أقيل من مجلس إدارة الجزيرة، أو من العمل فيها، أو أنه غادر قطر.. إلخ.أضاف البيان

وأكد: الحقيقة أن لم يعمل يوما في قناة الجزيرة ولا كان يوما عضوا في مجلس إدارتها (ولو كان عضوا فيه لما رأى في ذلك مشكلة من أي نوع).

وأوضح أنه كان يظهر في القناة من حين لآخر في مقابلات. ويبدو من الشائعات أن بعضهم ما زال “مـتأثرا” بإطلالاته تلك حتى اليوم، لكنه لم يعمل يوما في القناة.

وختم البيان بالتشديد على أنّ الدكتور عزمي منشغل بعمله البحثي وكتاباته، وعمله الإداري الوحيد هو في إدارة ورئاسة مجلس أمناء معهد الدوحة للدراسات العليا.

عزمي بشارة ينفي عمله بقناة الجزيرة
عزمي بشارة ينفي عمله بقناة الجزيرة

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