توقّع “إيلي كوهين” وزير الاستخبارات الإسرائيلي، أن تكون كل من السعودية وسلطنة عمان وقطر، ضمن الدول العربية المطبعة مع الكيان الإسرائيلي، خلال وقت قريب.

وجاء ذلك خلال حديث لكوهين مع صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية يوم أمس، الأربعاء، موضحاً إن التقارب بين كل من قطر والسعودية يزيد من فرص التطبيع مع الجانب الإسرائيلي.

4 دول ستقوم بالتطبيع

وتابع الوزير الإسرائيلي زاعماً أن هناك 4 دول ستقوم بتوقيع اتفاقيات تطبيع مع “إسرائيل” خلال الفترة القادمة، دون تحديد تلك الفترة الزمنية.

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وأضاف: “بالطبع نتوقع التوقيع على مزيد من الاتفاقات مع السعودية وسلطنة عمان وموريتانيا والنيجر خلال الأشهر القادمة”.

سلطنة عمان

وسبق أن حددت سلطنة عمان موقفها صراحة من التطبيع عبر وزير الخارجية بدر البوسعيدي، الذي أكد أن السلطنة تدعم حقوق الفلسطينيين العادلة بشكل كلي.

وشهدت الشهور الأخيرة من العام 2020، هرولة أنظمة عربية كانت أولها الإمارات وولي عهدها محمد بن زايد، نحو التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، لتتبعه بعدها البحرين والسودان والمغرب، وبوساطة أمريكية.

خيانة تاريخية

واعتبرت القيادة الفلسطينية ما يجري بمثابة خيانة تاريخية للدين والأرض ودماء الشهداء المسلمين والعرب التي أُريقت في سبيل الصراع العربي الإسرائيلي الممتد منذ أكثر من 73 عاماً، والذي تخلله مجازر بشعة قامت بها دولة الكيان ضد الشعوب العربية كافة، وليس الفلسطينيين فحسب.

وطالبت القيادة الفلسطينية من المطبعين بضرورة أن يتوقفوا عن هذه التصرفات التي تُسيء بشكل كبير لنضال الشعب الفلسطيني وتضحياته من أجل نيل حقوقه الوطنية والقانونية المشروعة.

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