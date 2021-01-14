قدمت كوريا الجنوبية، طلباً لقطر لتقديم المساعدة من أجل حل قضية احتجاز إيران لناقلة النفط الكورية وطاقمها، وذلك وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية.

اجتماع عال المستوى

وقالت الوزارة، وفق وكالة “يونهاب”، إن نائب وزير الخارجية تشوي جونغ-جون اجتمع مع كبار المسؤولين القطريين، ومن بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي، واتفق معهم على مواصلة التعاون الوثيق بين البلدين في مجالات البناء والطاقة والصحة وعلى الساحة الدولية مثل الأمم المتحدة.

أقصى قدر من الدعم

وحسب الوكالة، فقد طالب تشوي جونغ بتقديم أقصى قدر من الدعم، يمكن أن تقدمه قطر، لحل قضية احتجاز السفينة الكورية من قبل إيران، معرباً عن ترحيبه بالتوصل إلى استعادة علاقات قطر مع الدول المجاورة لها خلال قمة مجلس التعاون الخليجي التي أقيمت مؤخرا في السعودية.

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وفي السياق، اجتمع مع وزير الدولة لشؤون الطاقة الرئيس التنفيذي لقطر للبترول سعد بن شريدة الكعبي واتفق معه على مواصلة التعاون بين البلدين في تطوير الطاقة والنقل، حيث من المقرر أن يعود تشوي إلى بلاده اليوم بعد جولة شملت إيران وقطر.

الحرس الثوري الايراني

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في 4 يناير/كانون الثاني الجاري أن البحرية الإيرانية أوقفت الناقلة “هانكوك تشيمي” لمخالفتها “القوانين البيئية البحرية”، وعلى إثر ذلك طالبت سول بالإفراج سريعا عن الناقلة وأفراد طاقمها الـ20.

وبعد أيام من توقيف الناقلة اتهمت إيران كوريا الجنوبية باحتجاز أرصدة بقيمة 7 مليارات دولار “رهينة” لديها، وعدم السماح باستخدامها في ظل العقوبات المفروضة من واشنطن.

وكانت إيران من أبرز موردي النفط إلى كوريا الجنوبية أحد أقرب حلفاء الولايات المتحدة في شرق آسيا، لكن سول توقفت عن شراء هذا النفط بعدما أعادت واشنطن فرض العقوبات.

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