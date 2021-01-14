قطر إن قالت صدقت.. الإفراج عن جميع البحارة البحرينيين من بينهم بطل كمال الاجسام سامي الحداد

أفرجت السلطات القطرية عن جميع البحارة البحرينيين المحتجزين، وعلى رأسهم بطل كمال الأجسام سامي الحداد، وحبيب عباس، ومحمد الدوسري، بالإضافة إلى جميع البحارة الآسيويين المقيمين في مملكة البحرين.

جميع البحارة جرى الافراج عنهم

وحسب صحيفة “الوطن” البحرينية، فإن البحرين استعادت اليوم الخميس، جميع أبنائها والمقيمين الآسيويين البحارة المحتجزين في قطر ومن بينهم البطل سامي الحداد، مؤكداً أن البحارة الآن في سلطنة عمان وسيعودون إلى أرض الوطن ظهر غد الجمعة.

وكانت اللجنة الأولمبية البحرينية طالبت، يوم الثلاثاء الماضي، بالإفراج عن بطل كمال أجسام محتجز لدى قطر، مناشدة اللجنة البحرينية، نظيرتها الدولية، التدخل لدى السلطات القطرية لضمان الإفراج عن بطل كمال الأجسام البحريني سامي الحداد.

خفر السواحل القطري أوقف سامي الحداد

وأفادت وسائل إعلام بحرينية بأن قطر أوقفت بطل كمال أجسام بحريني خلال رحلة صيد بحرية، حيث استنكرت وزارة الخارجية البحرينية الأحد الماضي توقيف خفر السواحل القطري للحداد، أثناء رحلة صيد بحري، مطالبة الدوحة بالإفراج عنه، إلا أنه لم يصدر تعليق من الجانب القطري عن الواقعة.

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وفي وقت سابق أفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية بأن وزارة الخارجية بالبحرين بعثت برسالة لنظيرتها القطرية، تطلب فيها إرسال وفد قطري للمنامة بأقرب وقت لبحث القضايا العالقة بناء على مخرجات اتفاق العلا بالسعودية.

وفد قطري إلى البحرين

وبحسب الوكالة البحرينية فقد أعلنت وزارة الخارجية أنها وجهت إلى وزارة الخارجية في دولة قطر دعوةً لإرسال وفد رسمي إلى مملكة البحرين في أقرب وقت ممكن، لبدء المباحثات الثنائية بين الجانبين حيال القضايا والموضوعات المعلقة بين البلدين.

واضاف البيان أن ذلك يأتي تفعيلاً لما نص عليه بيان العلا، الصادر عن الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي عقدت في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية.

وتابع:” وصولاً للأهداف السامية التي نطمح إلى تحقيقها لما فيه الخير لمواطني البلدين الشقيقين وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك”

البحرين فتحت مجالها الجوي

ويشار إلى أن هيئة الطيران المدني البحرينية، أعلنت فتح المجال الجوي أمام الطائرات القطرية اعتباراً من أمس الاحد، الحادي عشر من يناير/كانون الثاني الجاري، في تراجع جديد من قبل دول الحصار أمام الصمود القطري على مدار السنوات الماضية.

وتعتبر البحرين ثالث دول خليجية من دول الحصار تعيد فتح مجالها الجوي أمام قطر بعد السعودية والإمارات، وذلك في أعقاب توقيع اتفاق العلا خلال القمة الخليجية 41 التي استضافتها السعودية الأسبوع الماضي.

ويأتي ذلك عقب المصالحة الخليجية التي تمت في مدينة العلا بالسعودية، وانتهى عبرها أسوأ أزمة بتاريخ الخليج وتم الاتفاق على عودة العلاقات الكاملة بين الأطراف المتنازعة.

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