تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة محاولة شاب “بدون” الانتحار، بعد مصادرة “بسطته” العشوائية من قبل البلدية والشرطة.

ويظهر الشاب بالفيديو الذي رصدته “وطن”، وهو يمسك بسكين، وزجاجة تحتوي على “بنزين”، ويهدد بحرق نفسه، ويصرخ بأن هذه الأغراض ماله وحلاله، وأن والده توفي حديثاً وهو المعيل الوحيد لأسرته.

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محاولة انتحار بدون

وتمكن أحد المتواجدين من سحب السكين من يد “البدون”، ماتسبب بجرح قطعي في يده، بينما بقي أعضاء الشرطة والبلدية يحاورون “البدون” في محاولة لإقناعه بالعدول عن الانتحار.

محاولة انتحار لشاب من البدون في الكويت بآلة سكين وحاول أن يحرق نفسه ببنزين لولا تدخل بعض الخييرين الموجودين أثناء حملة للبلدية بإزالة بقالته :

الشاب يصرخ : والدي متوفي وانا المعيل لاسرتي لماذا تصادرون بقالتي وحلالي .. 😔 pic.twitter.com/sE0o8ESCPG — مشاهير `و` خرابيط! (@_jiif) January 13, 2021

وجدد الفيديو غضب الناشطين من المسؤولين، بسبب وصول البدون إلى هذه الظروف المعيشية الصعبة في الكويت، معلنين تضامنهم مع الشاب عبر هاشتاج #محاوله_انتحار_بدون.

اعوذ بالله من قهر الرجال — Sà 🇩🇪 (@saudaljaffer) January 14, 2021

في كُل دول العالم البائعة المتجولين في الطرقات .. و لا تعترض الحكومة على عملهم .. إلا في الكويت بلد الإنسانية كما يدعون .. البائع المتجول يصادر مصدر رزقه ، يُسجن لـ الأسف و العذر أن هذا المنظر غير حضاري 👎🏻 #محاولة_انتحار_بدون pic.twitter.com/I1Qm8EbSSh — أنوار المطيري (@al_m6eriah) January 13, 2021

البدون أغلبهم بلا وظائف .. وممنوع عليهم بيع الرقي …

وممنوع عليهم البيع ..

في البقالات المتنقله .. كيف يوفر قوت يومه وأسرته ؟.. لماذا تمنع عنهم العمل الحلال ..

وتجبرهم على العمل الحرام .. دونت ووري .. #محاوله_انتحار_بدون pic.twitter.com/XRKpfsggOW — فهد ناصر الجنفاوي … (@fhd_007) January 13, 2021

#محاولة_انتحار_بدون

شاب لا يتجاوز ال٢٠ سنه ويتيم يصادرون قوة يومه ويقطعون رزقه شنو تتوقع ممكن تكون ردت فعله ؟ ليش هذا التعامل لو وفرتله عمل وأستفدت منه صار اللي صار باع بالبسطه ع الشارع ؟؟ والله حرام هذا التعامل مع شباب البدون حسبي الله عليكم،،،؟ pic.twitter.com/CZiRFzlfs1 — RekLme_q8🇰🇼 (@lme_rek) January 13, 2021

يحاربون الفرد البدون بشتى الوسائل يمنعون عنه الدراسة الجامعية، والوظيفة، والزواج، بحجة البطاقة التي لا تعتبر أثبات رسمي لحامله، حتى يفترش الطرقات ليعيش بالرزق الحلال ورغم ذلك تتم ملاحقته ومحاربته من البلدية، وإذا انحرف وانتحر وضعوا سجله الجنائي!! #محاولة_انتحار_بدون pic.twitter.com/tK11cGaipq — شرشآب (@SHRSHAB_KUW) January 13, 2021

#محاوله_انتحار_بدون من سكت عن حقه شيطان اخرس ) وين وزير البلديه عنهم وانا رجال اصرف على عايله وانا عندي حاله وفا وانا بدون خلو الوافد وشالوني انا ليش ( وغير هذا ماسكين ربعي الى ساعدوني حاطينهم بل الاحداث ومراح يطلعون الى انا اروح ويطلعونهم ليش تبون تقطوني بل نظار انا لا بايق pic.twitter.com/W4OBZP87Q4 — ضاري الخاطر (@IO8TyOfxpA73jAy) January 13, 2021

تخيلوا كل هذول ع فرد واحد مظلوم من #البدون جريمته يسترزق الله !! هذي مشكلتنا الأزليه تكالب الظالمين علينا ، ألا من ناصر ينصرنا ؟ لله المشتكى والله المستعان 💔#محاولة_انتحار_بدون pic.twitter.com/Lxu549Nkdp — ^كـــان و لـكـن^ (@injustice_end) January 13, 2021

ماشاء الله على البلديه عندنا !! تطبق القانون فقط على الفقراء والمساكين من اخوانا البدون !! ويعتبرونها تعدي على املاك الدوله !! اما الوكالات والشاليهات والمزارع لم يجدوا بها اي تعدي على املاك الدوله ؟! انا اقول خافوا الله وخلوا الناس تترزق الله كافي ظلم !!✋🏻🇰🇼 #محاوله_انتحار_بدون pic.twitter.com/N0chvEkSai — أحمد جاسم (@ahmedjassim15) January 13, 2021

وأعادت الحادثة للأذهان، خبر انتحار شاب من البدون قبل أسابيع، وتصدر حينها وسم عن الحادثة التريند الكويتي خلال وقت قياسي تحت وسم انتحار بدون بالصليبية.

انتحار بدون بالصليبية

وبحسب ما ذكرت وسائل إعلامية حينها، فإن الشاب المنتحر هو من فئة البدون (غير محددي الجنسية في الكويت)، ويبلغ من العمر 27 عاما، والذي قام بالانتحار عبر سكب مادة بترولية على جسده وإحراق نفسه.

وقال شقيق الشاب البدون إن شقيقه الذي يدعى طلال (27 عاماً)، يرقد في المستشفى بوضع حرج بعدما أشعل النيران في جسده محاولاً الانتحار بسبب ظروفه المعيشية والمادية.

وأضاف شقيق طلال في حديث وقتها لحساب “ترند” الكويتي: “شقيقي انهار نفسياً لعدم تمكنه من العمل والزواج بسبب ظروفنا المعيشية، ولم يتمكن أيضاً من إكمال دراسته، وعمل سابقاً في بيع البطيخ، لكن البلدية صادرت بضاعته ومنعته من ذلك”.

ونفى شقيق طلال أن يكون شقيقه متعاطياً أو تحت تأثير المخدرات، مؤكداً أنه بكامل قواه العقلية ولا يتعاطى أي مؤثرات، وأن الأسرة بأكملها تعاني من الفقر، مضيفاً: “حسبي الله ونعم الوكيل فيمن يؤلف عليه”.

وأشار إلى أن وضع طلال حرج جداً وغير مستقر وأن حروقه من الدرجة الثالثة، وبلغت نسبتها 60%، لدرجة أن عظامه ظهرت، وأكد أنه لم ولن يترك شقيقه لحظة واحدة لدرجة أنه يضع فراشه أمام المستشفى، خاصة أن منزلهم أيضاً احترق.

من هم البدون ؟!

ويشار إلى أنه ما بين حين وآخر، يعود مصطلح “البدون” للتداول في وسائل الإعلام ويبدأ الحديث عن معاناتهم بسبب عدم حصولهم على حق المواطنة في الكويت، ثم تهدأ الأمور لفترة حتى يتكرر الحديث ثانية. فمن هم البدون؟ وهل هناك أمل في حل مشكلتهم؟.

ومصطلح البدون يعود في الأصل إلى “أهل البادية” الذين لم يحصلوا على جنسية دولة الكويت منذ استقلالها عام 1961، ويتم وصفهم وفقاً لمواد القانون الكويتي بـ “غير محددي الجنسية”، وتعود مشكلتهم إلى عدم تطبيق مواد قانون الجنسية الكويتي بعد الاستقلال وإهمال البعض التقدم بطلب الحصول على الجنسية الكويتية قديماً.

100 ألف بدون في الكويت

ووفقاً لتقرير صادر العام الماضي من منظمة هيومن رايتس ووتش، يبلغ عدد البدون في الكويت حوالي 100 ألف شخص، ونظراً لـ “عدم قانونية” إقامة البدون في الكويت، يعانون من الحرمان من الحقوق التي يتمتع بها المواطن الكويتي.

ويقوم “الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية” بإصدار بطاقات أمنية للبدون، على أن يتم تجديدها دورياً من قبل الجهاز، ولا تعتبر هذه البطاقة هوية شخصية لحاملها، وفقاً لوصف الجهاز نفسه.

وكان أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح قد أصدر مرسوماً سنة 1999 يقضي بمنح ‏الجنسية لـ2000 من البدون سنوياً، لكن وفقا لتقارير إعلامية “لا يستفيد البدون من هذا القانون بسبب قيود تحد من تطبيقه”.

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