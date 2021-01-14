تداول ناشطون بمواقع التواصل في السعودية مقطعا مصورا أظهر تعامل عناصر الداخلية في المملكة، مع عددا من الشبان الذين خالفوا الذوق العام وتم ضبطهم على الطريق.

جابوا الشوارع بقمصان النوم

وفي التفاصيل بحسب ما نقلتها وسائل إعلام سعودية فقد تم تحرير مخالفات على عددٍ من الشباب، الذين كانوا يرتدون “قمصان نوم” في أماكن عامة بتهمة مخالفة لائحة الذوق العام.

والمقطع المتداول كان قد نشر على حساب الداخلية السعودية بسناب شات، ويُظهر توقيف رجل أمن، عدد من الشباب، بمخالفات وهي عبارة عن ارتداء “قمصان النوم” في الأماكن العامة ، وعدم ارتداء الكمامات لتغطية الفم والأنف.

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رجل الامن أوقفوا المخالفين

ووجه رجل الأمن نصائح لهولاء الشباب، بضرورة احترام الأماكن العامة، وارتداء الكمامات لسلامة الجميع.

وتشهد المملكة العربية السعودية انفتاحا كبيرا واختراق للعادات والتقاليد منذ صعود ولي العهد محمد بن سلمان لسدة الحكم، وسنه عدة قوانين دمرت الأعراف السعودية وقيم المجتمع المتوارثة.

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