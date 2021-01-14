قمصان نوم وسط السعودية
قمصان نوم وسط السعودية
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“شاهد” قمصان نوم بالشارع تثير جدلاً واسعاً في السعودية وهكذا تعاملت الشرطة مع المخالفين

كتب وطن
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تداول ناشطون بمواقع التواصل في مقطعا مصورا أظهر تعامل عناصر الداخلية في المملكة، مع عددا من الشبان الذين خالفوا الذوق العام وتم ضبطهم على الطريق.

جابوا الشوارع بقمصان النوم

وفي التفاصيل بحسب ما نقلتها وسائل إعلام سعودية فقد تم تحرير مخالفات على عددٍ من الشباب، الذين كانوا يرتدون “” في أماكن عامة بتهمة مخالفة لائحة الذوق العام.

والمقطع المتداول كان قد نشر على حساب الداخلية السعودية بسناب شات، ويُظهر توقيف رجل أمن، عدد من الشباب، بمخالفات وهي عبارة عن ارتداء “قمصان النوم” في الأماكن العامة ، وعدم ارتداء لتغطية الفم والأنف.

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رجل الامن أوقفوا المخالفين

ووجه رجل الأمن نصائح لهولاء الشباب، بضرورة احترام الأماكن العامة، وارتداء الكمامات لسلامة الجميع.

وتشهد المملكة العربية السعودية انفتاحا كبيرا واختراق للعادات والتقاليد منذ صعود ولي العهد لسدة الحكم، وسنه عدة قوانين دمرت الأعراف السعودية وقيم المجتمع المتوارثة.

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