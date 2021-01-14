اللاعب الألماني توماس مولر
اللاعب الألماني توماس مولر
Videoرياضة

” شاهد” توماس مولر وردة فعله الغاضبة في وجه مراسلة صحفية بعد إقصاء فريقه من كأس ألمانيا

كتب وطن
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لم يتمالك اللاعب الألماني المهاري في فريق ” توماس مولر 31 عاماً  غضبه، في مقابلة أجرتها مراسلة صحفية لقناة “ARD” الألمانية، عقب إقصاء فريقه “البافاري” من من الدور ال 16، أمام منافسه العنيد والوافد الجديد من الدرجة الثانية ” ” بركلات الترجيح (5-6).

الضحك والسخرية

وقد وجهت الصحفية العاملة في قناة ARD”” الألمانية سؤالاً إلى اللاعب مولر بسخرية واستهزاء، عن الحالة المزاجية التي يعيشها لاعبي البايرن بعد الخسارة في غرف الملابس الآن، ليرد عليها اللاعب توماس مولر بغضب، قائلاً ” أنت تضحكين هنا الآن! “.

مزاج الفريق

لتتدارك المراسلة ذلك نافية  للاعب الألماني مولر، ليقوم بمقاطعتها الحديث قائلاً: ” بالطبع أنت ضحكت، ماذا تعتقدين أن أقول؟، نعم بالتأكيد نشعر بالحزن، وهذا الأمر يمكن تصوره، فمزاج الفريق ليس جديداً عقب تلك الخسارة أمام فريق هولشتاين كيل الذي قدم كل ما يملك على أرض الملعب”.

يشار إلى أن فريق هولشتاين كيل قد أقصى السابق فريق “البايرن ميونيخ” بعد التعادل الإيجابي لهدفين لكلا الفريقين، ليفوز عليه ويقصيه من بطولة كأس ألمانيا بركلات الترجيح هذا الموسم.

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