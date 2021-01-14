“شاهد” أتلتيكو بلباو ينجح في إقصاء حامل اللقب ريال مدريد من كأس السوبر الإسباني

نجح فريق أتلتيكو بلباو في إقصاء فريق ريال مدريد الإسباني، من الدور النهائي لكأس السوبر الإسباني، بهدفين مقابل هدف وحيد، في مباراة قوية جمعت كلا الفريقين على ملعب” لا روزاليدا” الخاص بنادي فريق ملقا الإسباني.

هدفي راؤول في الشوط الأول

وسجل هدفي أتلتيكو بلباو في شباك حارس ريال مدريد البلجيكي” تيبوكورتوا” 28 عاماً، بواسطة لاعب خط الوسط الإسباني ” راؤول غارسيا” 34 عاماً في الدقيقة ال 18 جاءت على يسار الحارس، بينما أضاف الهدف الثاني في الدقيقة ال 38 من خلال ركلة جراء ارتكبها اللاعب الإسباني في فريق ريال مدريد الإسباني ” لوكاس فاسكيز”، لينتهي الشوط الأول بتقدم أتلتيكو بلباو بهدفين نظيفين دون رد.

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إهدار الفرص المتكرر

ومع بداية الشوط الثاني، عاد فريق ريال مدريد الإسباني بضغط في مناطق المنافس القوي الذي صمد إلى نهاية المباراة، ليأتي هدف الديك الفرنسي كريم بنزيما 33عاماً في الدقيقة ال 74 من أحداث الشوط الثاني، الذي احتسبه حكم المباراة بعد مراجعة تقنية الفار بداعي التسلسل على اللاعب أثناء تسجيل الهدف.

وحاول فريق ريال مدريد الإسباني ” الملكي” الضغط على فريق أتلتيكو بلباو من أجل تسجيل هدف التعادل حتى أخر دقيقة التي شهدت المنافسة القوية والدفاع من قبل الفريق المنافس أتلتيكو بلباو ” الباسكيين”، لكنه لم ينجح في ذلك، لينتهي اللقاء بفوز أتلتيكو بلباو على حامل اللقب لنسخته الأخيرة ريال مدريد وإقصاءه من كأس بطولة السوبر الإسباني لهذا الموسم.

أحمد عفيفي:

ريال مدريد لم يجد الحل تحت الضغط العالي.. وهازارد أمام المرمى ليس لاعب إيجابي.#مدريد_بلباو pic.twitter.com/3MRwJ0l04V — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 14, 2021

وبهذا الفوز يضرب فريق أتلتيكو بلباو ” البارسيين” موعداً مع فريق برشلونة بعد نجاحه في إقصاء ريال مدريد الإسباني من الدور النصف النهائي من البطولة، والتي من المقرر أن تقام يوم الأحد القادم في جدة بالمملكة العربية السعودية.

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